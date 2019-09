Stiri pe aceeasi tema

- FOTBAL CLUB VIITORUL CONSTANTA SA aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul "CENTRAL" din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat in localitatea Ovidiu, Jud. Constanta, pentru a…

- Gigi Becali nu și-a gasit inca antrenor. Omul de afaceri din Pipera a inceput lista cu posibili inlocuitori ai tehnicianului Bogdan Andone cu doi italini: Devis Mangia și Walter Zenga. Apoi a continuat cu secundul lui Gica Hagi de la Viitorul, Catalin Anghel, anunța MEDIAFAX.Daca la Mangia…

- FC Viitorul intalneste FC Hermannstadt la Ovidiu, duminica, 28 iulie, de la ora 21.00, in etapa a treia a Ligii 1.In clasament, FC Viitorul se afla pe locul doi, cu sase puncte, in vreme ce formatia sibiana ocupa pozitia a 12 a, fara niciun punct acumulat pana acum.Catalin Anghel, antrenor la FC Viitorul,…

- La trei zile de la meciul sustinut in Belgia, cu Gent, si pierdut cu 3 6, in mansa intai a turului doi preliminar din Europa League, FC Viitorul joaca in campionat. Jucatorii lui Gica Hagi sustin partida din etapa a treia a Ligii 1, acasa cu FC Hermannstadt, duminica, 28 iulie, de la ora 21.00. Dupa…

- FC Viitorul, liderul Ligii 1 dupa prima etapa din sezonul 2019 2020, sustine vineri, 19 iulie, meciul din etapa a doua de campionat, in deplasare cu nou promovata Chindia Targoviste, echipa antrenatra de Viorel Moldovan.Formatia de pe litoral a inregistrat scorul etapei inaugurale, 5 0 cu Dinamo la…

- Eugen Neagoe (51 de ani) și Gica Hagi (54 de ani) s-au intalnit de patru ori ca antrenori. Fiecare are cate un succes, alte doua jocuri s-au terminat nedecis. Eugen Neagoe are un debut de foc pe banca tehnica al lui Dinamo. Antrenorul de 51 de ani intalnește in primele trei etape ale Ligii 1 pe Viitorul,…

- Dupa titlul de campioana a Romaniei, cucerit in sezonul 2016 2017, si Cupa Romaniei, pe care a dobandit o in editia 2018 2019, FC Viitorul spera sa si adauge in palmares al treilea trofeu intern, la seniori, din scurta sa istorie, Supercupa Romaniei. Pentru aceasta, jucatorii lui Gica Hagi trebuie sa…

- Conform Goal Italia, "Regele" a facut anuntul mult asteptat legat de viitorul fiului sau, care a fost curtat de mai multe echipe importante. Chiar si despre Barcelona s-a spus ca l-ar vrea pe Hagi junior. "Daca nu se va intampla nimic senzational, fiul meu va semna cu Sevilla in urmatoarele…