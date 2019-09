Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul lui FCSB, a vorbit dupa prima victorie in fața Viitorului, scor 2-1, și spune ca roș-albaștrii s-au mai ales cu doi accidentați. „Victoria a venit intr-un moment potrivit. Ma bucur pentru jucatori. Eu i-am convins ca sunt buni, dar trebuiau și ei sa creada. Florin Tanase…

- Ioan Marginean, 58 de ani, președintele lui Gaz Metan Mediaș, fost jucator la Dinamo in anii '80, a facut show la GSP Live, emisiunea moderata de Costin Ștucan, imediat dupa victoria impresionanta reușita cu FCSB, scor 4-0. Oficialul medieșenilor a evidențiat normalitatea existenta la echipa sa, in…

- Gica Hagi a ieșit la rampa dupa victoria Viitorului in fața lui Hermannstadt, scor 3-2, și i-a raspuns lui Dan Petrescu, cel care a spus dupa victoria cu Dinamo, 1-0, ca nimeni n-a mai reușit sa caștige in Romania dupa ce a schimbat 10 jucatori. „Stam bine financiar in acest moment. L-am batut pe Dan…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a dat detalii despre transferurile pe care le pregatește la echipa sa. Gigi Becali a spus ca il vrea pe Constantin Budescu, mijlocașul de 30 de ani care ar urma sa iși rezilieze contractul cu Al Shabab, și ca victoria Viitorului cu Dinamo, 5-0, i-a blocat transferul fundașului…

- "Asta e, ce sa facem acum. Sa fie talpanizata Romania. Nu vreau sa vorbesc urat de nimeni. El nu si-a facut meseria cu buna credinta. Judecatoarea asta, cred ca i-a fost mila de el ca e plangacios. E bine totusi ca e miloasa. Nu mai vreau sa vorbesc despre Talpan", a afirmat Gigi Becali. Gigi…

- Florin Talpan a obținut azi o victorie importanta in duelul cu FCSB: Tribunalul București a decis ca CSA Steaua are palmaresul echipei de fotbal din 1947 pana in 2003. Hotararea nu e definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel. Dupa victoria de azi, Florin Talpan, juristul Clubului Sportiv al Armatei,…

- Procesul a inceput pe 25 septembrie 2018, la la Tribunalul București, secția 5 civila. Decizia Tribunalului inseamna ca Gigi Becali nu deține decat palmaresul din ultimii 16 ani. Gigi Becali, decizie de ultima ora legata de viitorul FCSB. "Pe mine nu ma mai intereseaza. Gata!" Palmaresul…