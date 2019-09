Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Popa (31 de ani) a revenit la FCSB, dar de aceasta data cu o noua cucerire, dupa divorțul de soția sa, Adelina. Mijlocașul supranumit „motoreta” a fost prezentat oficial astazi, in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului din campionat cu Poli Iași. FCSB joaca duminica, pe teren propriu,…

- Adi Popa „Motoreta” s-a intors la FCSB și a semnat pe un sezon cu vicecampioana Romaniei, Gigi Becali fiind decis ca mijlocașul de 31 de ani sa fie titular in meciul de joia viitoare, cu Vitoria Guimaraes, din play-off-ul Europa League. Calificarea in play-off-ul de Europa League a venit la FCSB cu…

- Viitorul a trecut de Hermannstadt, scor 3-2. Brazilianul Eric a marcat un gol și a ajuns la doua lungimi de recordul deținut de conaționalul Wesley. „Mai puțin are importanța cine a marcat. Conteaza doar victoria dupa un meci greu in Europa League. S-a simțit oboseala, dar am reușit sa obținem aceasta…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a notat, sâmbata, ca Simona Halep duce România în elita sportului mondial dupa victoria de la Wimbledon, informeaza News.ro."Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci România în elita sportului…

- Și l-a forțat sa renunțe la discurs Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a transmis sambata prin email, in plin Congres al partidului, un mesaj in care susținea ca romanii au „ars” PSD la vot pentru ca „nu ii intereseaza așa mult justiția”, ca social-democrațiii trebuie sa ii „dea opoziției in cap” cu…

- Presa din Anglia nu a avut mila de echipa naționala, dupa dezamagirea suferita de britanici și a criticat aspru evoluția echipei, dupa meciul Anglia U21-Romania U21 2-4. Anglia a indurat cateva eliminari umilitoare de la turneele finale de-a lungul anilor, iar aceasta a fost una dintre cele mai rele:…

- Ianis Hagi (20 de ani) s-a declarat incantat dupa victoria spectaculoasa a naționalei de tineret, scor 4-1 in fața Croației, in debutul la EURO 2019. Fotbalistul de la Viitorul a marcat golul de 2-0, in aceeași zi in care tatal sau, Gheorghe Hagi, reușea o „bijuterie" in meciul cu Columbia din urma…