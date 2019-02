Stiri pe aceeasi tema

- In minutul 85, a avut loc o busculada la marginea terenului, in urma conflictului dintre jucatorii celor doua echipe Man si Briceag fiind eliminati. Anterior, inaintea penaltiului din minutul 84, de la Universitatea Craiova fusese eliminat Kelic. 1-0: Hora a inscris cu capul din sapte metri, dupa o…

- Dorin Goian și Daniel Balan, antrenorii Bucovinei Radauți, au schițat in linii mari programul pregatirii de iarna. Formația clasata pe podium la finalul turului in ierarhia Seriei I a Ligii a III-a are stabilita prima ședința de antrenament din 2019 pe data de 23 februarie, cu doua zile mai tarziu ...

- CCA a anunțat brigada care va oficia intalnirea Dinamo București – Universitatea Craiova, programata sambata, de la ora 20.00, in „Groapa“, contand pentru etapa a 20-a a Ligii I. Astfel, centralul intalnirii va fi Marius Avram (București), ajutat de asistenții ...

- Formatia FCSB a invins, luni seara, pe stadionul "Nicolae Dobrin", din Pitesti, scor 2-0 (1-0), echipa FC Viitorul, intr-o partida din etapa a XIX-a a Ligii I. Meciul ar fi trebuit sa se dispute duminica, de la ora 20.00, dar a fost amanat pentru luni din cauza cetii. Scorul a fost deschis in min.…

- Tehnicianul formatiei CS Universitatea Craiova, Devis Mangia, a declarat luni, ca nu considera ca echipa sa si-a asigurat prezenta in play-off-ul Ligii I, dupa victoria cu FC Voluntari, scor 3-1, din etapa a XIX-a."Probabil nu am reusit sa transmit mai multa concentrare. Sunt unele greseli…

- Formatia CS Universitatea Craiova a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (2-1), echipa FC Voluntari, in etapa a XIX-a a Ligii I. Craiovenii s-au impus dupa ce au fost condusi cu 1-0.Pentru CS Universitatea Craiova au marcat Koljic (26), Mitrita (45+2 - penalti) si Nuno Rocha (90+1),…

- Mutarea FCSB-ului la Pitesti, pe stadionul echipei FC Arges, pentru meciurile de pe teren propriu din Liga 1, a produs modificari in cadrul programului ultimei etape din 2018 a campionatului Ligii 2. Formatia lui Emil Sandoi ar fi trebuit sa joace acasa cu Pandurii duminica, 9 decembrie, de la ora 12:00,…

- Universitatea Craiova a invins-o pe Dunarea Calarasi cu scorul de 1-0 (1-0), duminica, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 17-a a Ligii I de fotbal. Unicul gol al partidei a fost reusit de...