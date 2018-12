Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca Stan si Planic vor juca in in proportie de 70% meciul impotriva rivalei Dinamo, informeaza Mediafax."Pe Stan si Planic vom incerca sa ii bagam cu echipa. In proportie de 70% vor juca. E riscant, dar atata timp…

- Tehnicianul FCSB, Nicolae Dica, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca la derbiul cu Dinamo nu conteaza locul in clasament, subliniind ca cei mai importanti jucatori din echipa lui Mircea Rednic sunt Nistor si Salomao, informeaza News.ro." Intr-un derbi nu conteaza locul din clasament.…

- Nicolae Dica, antrenorul FCSB, a vorbit despre meciul cu Dinamo, de duminica, ora 21:00, și despre cum s-a schimbat echipa dupa venirea lui Rednic. "Cu siguranța va fi un meci special. Important e ca noi sa fim pregatiți pentru acest meci. In derby nu conteaza pe ce loc ești in clasament. Suporterii…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, cu un ochi plange, iar cu celalalt plange dupa victoria echipei sale in etapa cu numarul 13 a Ligii I Betano in fata celor de la Voluntari. Ros-albastrii s-au impus cu 2-1, dar lotul lui Dica s-a slabit din nou. Planic s-a accidentat la finalul...

- Lucian Sanmartean, 38 de ani, recunoaște ca nu se aștepta ca Nicolae Dica sa reziste pe banca tehnica a celor de la FCSB. "Parea o victima sigura, pentru ca nu era un antrenor cu experienta si orice nereusita il punea in situatia sa fie exclus. Ne-a surprins, a facut o treaba foarte buna, s-a impus…

- Nicolae Dica, antrenorul vicecampioanei Ligii 1 Betano, FCSB, a sustinut o conferinta de presa, premergatoare meciului de duminica seara cu Dunarea Calarasi, in care a negat faptul ca nu are nicio putere asupra echipei, totul fiind coordonat de catre finantatorul Gigi Becali.

- Tehnicianul celor de la FCSB, Nicolae Dica, prefatat derby-ul cu CFR Cluj, din Liga 1 Betano, dar i-a dat si replica fostului sau elev, Denis Alibec, cel care acum evolueaza la Astra, intre cei doi fiind o relatie extrem de rece.

- Nicolae Dica e gata sa faca pariu ca daca FCSB va intra cu 5 puncte avans in play-off, va reuși sa caștige titlul. Tehnicianul roș-albaștrilor a dat detalii din vestiar și a vorbit și despre "naționala". "Daca intru cu 10 puncte avans in play-off, adica 5 pentru ca se injumatațesc, semnez ca iau titlul…