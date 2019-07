Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Șerban s-a nascut in data de 17 martie 2000 in Baia Mare și a facut primii pași in fotbalul de performanța in anul 2007, legitimat fiind la CS Mara 2010 Baia Mare, primul lui antrenor fiind Robert Mezei. Cinci ani mai tarziu, se transfera la Sporting Recea unde a fost antrenat de Danuț Sabou.…

- Tehnicianul echipei Hermannstadt, Costel Enache, a declarat, vineri, dupa meciul cu Gaz Metan Medias, scor 0-2, ca Sebastian Coltescu a avut o prestatie partinitoare, care i-a avantajat pe oaspeti, potrivit news.ro.“Da, tot la Coltescu a fost un meci cu multe cartonase: 12 cartonase. La Viitorul…

- Fundasul international francez de tineret Abdou Diallo, de la Borussia Dortmund, a semnat, marti, un contract pe cinci ani cu clubul de fotbal Paris Saint-Germain, a anuntat gruparea din capitala Frantei pe site-ul sau oficial, scrie agerpres.ro.

- Alexandru Pașcanu a impresionat la EURO 2019, iar cluburile importante din Liga 1 se lupta pentru transferul lui. Fundașul central de 20 de ani, legitimat la Leicester U23, vrea sa joaca la un club de seniori, iar doua dintre variante sunt CFR Cluj și FCSB, echipele cel mai bine cotate din Liga 1. „Mi-au…

- Internationalul roman Romario Benzar s-a transferat de la FCSB la U.S. Lecce, echipa nou-promovata in prima divizie a campionatului de fotbal al Italiei, cu care a semnat un contract pe trei ani, a anuntat duminica noul sau club.Benzar, nascut in 1992, a fost campion al Romaniei cu FC Viitorul in 2017.…

- FC Hermannstadt a anunțat transferul atacantul Andrei Sintean, 20 de ani, de la Slavia Praga. Dupa ce s-a salvat la baraj, Hermmanstad a inceput sa se intareasca pentru noul sezon. Sibienii au ajuns la un acord pentru aducerea lui Andrei Sintean, de la Slavia Praga. Sintean a fost legitimat in ultimele…

- Fundașul stanga Alexandru Țiganașu nu a mai ”apucat” ultimul joc al sezonului pentru Petrolul in tricoul galben-albastru, cu doua zile inainte de disputa cu Academica Clinceni acesta luand decizia de a semna rezilierea angajamentului sau! Venit la Ploiești la solicitarea expresa a lui Leo Grozavu, antrenor…

- Gaz Metan Medias a invins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 4-1 (1-0), vineri, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a opta a fazei play-out a Ligii I de fotbal, un derby al judetului Sibiu. Gaz Metan a deschis scorul prin venezueleanul Mario Rondon (25) si s-a desprins prin reusita…