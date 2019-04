Stiri pe aceeasi tema

- Penultimul meci din sezonul regulat se disputa intre CFR Cluj și Sepsi OSK, doua formații care vor juca in play-off. Partida incepe de la ora 20:00, in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.RO. VEZI AICI LIVETEXT PARTIDA! CFR nu sta foarte bine la partidele de pe teren…

- Helmuth Duckadam, 59 de ani, președintele onorific al celor de la FCSB, a comentat alegerile tactice ale lui Mihai Teja pentru partida cu FC Voluntari din aceasta seara, care incepe la ora 19:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. ...

- Sepsi OSK și Astra Giurgiu se infrunta in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, astazi, de la 20:00. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:00 » Sepsi OSK - Astra Giugiu Urmarește AICI partida liveTEXT echipele de start Sepsi: Sepsi:…

- Sepsi OSK și Viitorul se infrunta in primul meci al etapei cu numarul 25 din Liga 1. Partida e programata astazi, la 20:00, e liveTEXT cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. live de la 20:00 » Sepsi - Viitorul Urmarește AICI partida liveTEXT Echipele…

- Mihai Teja, antrenorul FCSB, a vorbit despre duelul cu Hermannstadt, de luni, ora 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. „Fiecare meci este foarte greu. Cu Steaua, fiecare echipa incearca sa se autodepașeasca. Toate meciurile sunt importante…

- Dinamo va juca azi de la ora 20:00, in deplasare, cu Sepsi, intr-un meci din etapa a 23-a. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe LookSport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. „Cainii" au nevoie de victorie pentru a mai spera la play-off. Pentru meciul cu Sepsi, locul 5, Mircea Rednic a surprins…

- Mihai Teja, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit la conferința de presa despre primul sau meci oficial la echipa roș-albastra, cu Dunarea Calarași, și a spus ca și-ar fi dorit ca pauza competiționala sa fie mai lunga. Dunarea Calarași - FCSB se joaca sambata, ora 14:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO…