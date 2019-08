Stiri pe aceeasi tema

- FCSB este condusa, la pauza meciului cu armenii de la Alashkert, cu 3-1, iar echipa oaspete mai are nevoie de un singur gol pentru a se califica. In tur, FCSB s-a impus cu 3-0.Florin Tanase a deschis scorul din penalti, in minutul 10, dar armenii au revenit cu 3 goluri: Marmentini '22 '28…

- Ianis Hagi a avut parte de un debut senzational, in aceasta seara, in campionatul Belgiei, la noua sa echipa, Genk, campioana din sezonul trecut.In prima etapa, Genk a jucat pe teren propriu cu Kortrijk, iar fostul capitan al FC Viitorul a fost aruncat in lupta in minutul 74, la scorul de 1 1. Oaspetii…

- FCSB a facut un pas mare spre turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia armeana Alaskert FC cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, in prima mansa a turului al doilea preliminar. Vicecampioana Romaniei a facut diferenta in ultima…

- FCSB a facut instrucție, in Armenia, cu Alaskert Erevan, in turul doi al preliminariilor Europa League. Florin Tanase, in minutul 60, Iulian Cristea, in minutul 68 și Florinel Coman, in minutul 82, au fost marcatorii.Daca va trece de echipa armeana Alaskert Erevan in turul doi preliminar,…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. „Tricolorii” au deschis scorul prin Pușcaș in minutul 7 și tot el punctat din nou in minutul 29. Chipciu, cu un șut de la 20 de metri a stabilit scorul de 3-0 la pauza, iar meciul parea jucat. Dennis…

- Florinel Coman și Florin Tanase, atacanții lui FCSB, au profitat de zilele libere și au plecat in vacanța. Florinel Coman și Florin Tanase au plecat impreuna cu iubitele lor in Cipru și se relaxeaza dupa sezonul greu avut cu FCSB, in care au ratat titlul. Medeea, iubita lui Tanase, și Ioana, iubita…

- Partida de la Mihalț, din penultima runda a Ligii a IV-a, dintre “lanterna roșie” Dacia și Voința Stremț, s-a incheiat in minutul 34, la scorul de 0-10!!! Partida s-a incheiat in minutul 34, cand gazdele au ramas in numai șase jucatori de camp, dupa ce rand pe rand unii dintre jucatori au parasit terenul,…

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins duminica de americanul Taylor Fritz, 7-6 (5), 7-5, in ultima runda a calificarilor pentru tabloul principal al turneului ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.536.160 de euro. Copil (28 ani, 79 ATP) s-a inclinat dupa o ora si 38 de minute…