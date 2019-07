Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…

- Bogdan Andone, antrenorul FCSB, a inceput cu atacantul Cristian Dumitru, 17 ani, langa Dennis Man si Florinel Coman. Dupa doar 4 minute, mutarea lui Andone a dat roade. Dumitru a deschis scorul cu un sut de la 10 metri. FCSB a controlat meciul, iar in finalul primei reprize, Razvan Oaida a marcat primul…

- Milsami Orhei și FCSB joaca azi, de la ora 20:00, in manșa a doua din turul I al preliminariilor Europa League. In tur, echipa roș-albastra a caștigat cu 2-0. Milsami Orhei - FCSB se joaca de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV liveTEXT de la 20:00 » Milami Orhei - FCSB Vezi…

- Echipa feroeza KI Klaksvik s-a calificat in premiera in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, marti seara, dupa 0-0 pe teren propriu cu formatia lituaniana Riteriai Trakai, in mansa a doua a primului tur preliminar. Si in primul meci scorul fusese egal, 1-1, astfel ca…

- Ieri, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a partidelor din turul secund al preliminariilor Europa League. Calificata pentru al patrulea an la rand in cupele europene, FC Viitorul va evolua direct in turul secund, dupa ce a caștigat in ultimul sezon Cupa Romaniei. Adversara constanțenilor…

- FC Viitorul Constanta, detinatoarea Cupei Romaniei, va infrunta echipa belgiana Royal Antwerp, antrenata de fostul international roman Ladislau Boloni, in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri, la Nyon. Prima mansa va avea…

- FCSB, Viitorul, CSU Craiova și CFR Cluj iși vor afla astazi adversarele din turul II al Europa League. Tragerea a sorți va fi liveTEXT pe GSP.RO, de la ora 14:00. In primul tur, FCSB va evolua impotriva lui Milsami Orhei (Moldova), in timp ce Craiova o va intalni pe Sabail (Azerbaidjan); Meciurile din…