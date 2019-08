Stiri pe aceeasi tema

- FCSB vine dupa calificarea in play-off-ul Europa League și intalnește echipa fostului sau antrenor, Mihai Teja. Vergil Andronache a declarat ca nu vor exista improvizații ca in meciul cu Voluntari și ca toți sunt concentrați exclusiv pe acest meci. Costin Ștucan il are invitat in aceasta seara, de…

- Antrenorul interimar al FCSB, Vergil Andronache, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi, nu va constitui o revansa pentru tehnicianului formatiei din Copou, Mihai Teja, care a fost demis de Gigi Becali la finalul sezonului

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine de la FCSB, a vorbit la Fotbal Club despre calificarea echipei in playoff-ul Europa League, dar si despre jucatorii care s-au remarcat in ochii legendarului portar.Duckadam a fost multumit de atitudinea jucatorilor lui Vergil Andronache si a tinut…

- FCSB a remizat cu Mlada Boleslav, scor 0-0, in cadrul primei manșe a turului III preliminar din Europa League, dar antrenorul Vergil Andronache este increzator ca echipa se va califica in runda urmatoare. Returul se joaca joi, 15 august, de la ora 20:00. Invingatoarea acestei duble manșe va juca impotriva…

- Vergil Andronache a condus antrenamentul oficial al celor de la FCSB dinaintea meciului cu Mlada Boleslav din turul III preliminar al Europa League. FCSB și Mlada Boleslav se infrunta in turul III preliminar din Europa League. Prima manșa e joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV.…

- ​FCSB a organizat, duminica, o conferinta de presa înaintea meciului cu Astra Giurgiu, de luni, din etapa a patra a Ligii I. La ea au participat antrenorul secund Vergil Andronache si noua achizitie Ionut Pantîru, scrie Mediafax.Ramasa fara antrenor principal dupa înfrângerea…

- Alashkert - FCSB, din turul II preliminar al Europa League, se joaca acum. La meci și-a facut prezența Robert, baiatul fostului jucator Denis Zmeu, ultima data la Poli Iași, acum preparator fizic. Alashkert - FCSB e liveTEXT AICI Jurnalistul Gazetei Sporturilor Andrei Craițoiu se afla in Erevan (Armenia)…

- Clever Media Network, detinatoarea posturilor Look Plus si Look Sport, si societatea eAD.ro Interactive au semnat contractul pentru drepturile de televizare a partidelor de fotbal din Liga 1 pentru urmatoarele 5 sezoane, transmite Mediafax.Pâna în 2024, Look Plus si Look Sport vor transmite…