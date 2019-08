Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul secund al echipei de fotbal Dinamo, Sebastian Moga, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca o decizie in ceea ce priveste antrenorul principal va fi luata dupa partida cu CFR Cluj, din cadrul etapei a 3-a a Ligii I. "Inca nu stim ce se intampla la Dinamo. Pana la…

- Poli Iasi are un culoar favorabil sa se mentina in partea superioara a clasamentului dupa primele runde, Mediafax.Dupa remiza promitatoare obtinuta pe terenul campioanei CFR Cluj (scor 1-1) la debut de stagiune, Iasiul va disputa urmatoarele doua meciuri pe propriul teren, cu adversari abordabili…

- CFR Cluj a invins-o pe Astana, 3-1, și merge in turul II al preliminariilor Champions League. CFR Cluj va juca impotriva lui Maccabi Tel-Aviv, campioana din Israel. Meciul tur va avea pe loc pe 23/24 iulie, la Cluj, iar returul se va disputa pe 30/31 iulie Basarab Panduru a analizat prestația echipei…

- Noua ediție a Ligii 1 la fotbal a inceput vineri, 12 iulie. Vineri FC Voluntari - Sepsi 0-0 Sambata Astra Giurgiu - FC Botoșani 2-2V. Gheorghe (41), Tiram (73) / J. Rodriguez (21, pen.), Ongenda (26) CFR Cluj - Poli Iași 1-1C. Deac (23) / Loshaj (62) Duminica ora 18:00 CSU Craiova - Academica Clinceni…

- CFR Cluj a remizat cu Poli Iași, scor 1-1. La final, Dan Petrescu a erupt in drumul spre vestiare, reproșand brigazii de arbitri doua lovituri de la 11 metri neacordate. „Viciere crasa de rezultat. Nu am mai vazut așa ceva! Din primul minut au tras pentru Poli Iași. Am avut doua penalty-uri clare, unul…

- CFR Cluj și Poli Iași se dueleaza sambata, in prima etapa a noului sezon de Liga 1. Meciul se va juca in Gruia, de la ora 21:00 și va fi transmis pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look Sport, dar și liveTEXT pe GSP.ro. ...

- Au solicitat licenta de Liga 1 urmatoarele cluburi: Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA Fotbal Club FCSB SA Fotbal Club Viitorul SA U Craiova 1948 Club Sportiv SA Asociatia Fotbal Club Astra Asociatia Club Sportiv "Sepsi OSK" din Sfantu Gheorghe Dinamo 1948 SA Clubul Sportiv…

- Ionuț Chirila, 53 de ani, este liber de contract din aprilie 2017. De-a lungul carierei a antrenat la Jiul, UTA, Concordia Chiajna, Poli Iași și ASA Tg. Mureș. "Nu se autopropun așa antrenori la Steaua. Nu facem concurs. Eu pun antrenor, nu pun un om care nu e antrenor. Eu nu știu ce a antrenat.…