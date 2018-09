Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va debuta in acest sezon de Cupa Romaniei impotriva celor de la Unirea Alba Iulia, echipa ce l-a dat fotbalului romanesc pe Gicu Grozav. Meciul din cadrul saisprezecimilor competitiei se va disputa la Zlatna, pe o arena cu o capacitate de 2.500 de locuri.

- Liga 1, etapa a 6-a: Dinamo – Hermannstadt (sambata, ora 21.00, Digi, Look, Telekom). Bratu și Pelici nu s-au mai infruntat. Liga 1 Dinamo Bucuresti – FC Hermannstadt (sambata, ora 21.00, Digi, Look, Telekom) O singura infrangere au inregistrat bucurestenii in ultimele 13 jocuri disputate pe teren propriu…

- Antrenorul Adorian Himcinschi va fi in sezonul viitor pe banca formației CS Zlatna, in Liga a 4-a, gruparea de pe Ampoi anunțandu-se o rivala serioasa pentru Sportul Petrești in lupta pentru promovarea in Liga a 3-a. De altfel, in prima runda va fi un adevarat derby, sambata, 25 august, la Petrești,…

- Lotul echipei Pandurii Targu Jiu s-a reunit joi dupa-amiaza, la ora 17:00, la baza sportiva de la Centrul de Copii si Juniori al clubului, in vederea inceperii pregatirii noului sezon 2018 - 2019. Antrenorul principal Adrian Bogoi &...