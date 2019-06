Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj va întâlni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece în prima runda de formatia Astana, transmite News.ro.Daca va ajunge în turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24…

- Campioana României va avea statut de cap de serie în turul 2 preliminar din ediția 2019/2020 în Champions League și va juca împotriva israelienilor de la Maccabi Tel-Aviv. Primul meci între cele doua echipe ar urma sa se dispute pe stadionul ”Dr. Constantin Radulescu”,…

- Echipa CFR Cluj va intalni formatia israeliana Maccabi Tel Aviv in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, daca va trece in prima runda de formatia Astana.Daca va ajunge in turul doi preliminar, CFR Cluj va juca prima mansa acasa, la 23 sau 24 iulie, si returul in deplasare, la 30 sau 31…

- FCSB, Viitorul, CSU Craiova și CFR Cluj iși vor afla astazi adversarele din turul II al Europa League. Tragerea a sorți va fi liveTEXT pe GSP.RO, de la ora 14:00. In primul tur, FCSB va evolua impotriva lui Milsami Orhei (Moldova), in timp ce Craiova o va intalni pe Sabail (Azerbaidjan); Meciurile din…

- Formatia CS Universitatea Craiova va juca impotriva echipei Sabail din Azerbaidjan, in primul tur preliminar al Ligii Europa, conform tragerii la sorti de marti, de la Nyon, anunța news.ro.Citește și: Viorica Dancila i-a prins in menghina pe adversarii din PSD: cum se tranșeaza jocurile la…

- Formatia FCSB va intalni echipa Milsami Orhei din Republica Moldova, in primul tur preliminar al Ligii Europa, conform tragerii la sorti de marti, de la Nyon, anunța news.ro.Citește și: Viorica Dancila i-a prins in menghina pe adversarii din PSD: cum se tranșeaza jocurile la moțiune și Congres/SURSE…

- CFR Cluj va intalni echipa kazaha FC Astana in primul tur preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la Nyon. Partida din prima mansa va avea loc in Kazahstan pe 9 sau 10 iulie, iar mansa secunda la Cluj-Napoca, pe 16 sau 17 iulie. …

- Senatorii dezbat si voteaza, luni, motiunea simpla „Justitia - victima sigura in mainile lui Toader”, depusa de grupurile parlamentare USR si PNL. Dezbaterea motiunii simple are loc in conditiile in care liderul PSD, Liviu Dragnea, l-a criticat public vineri pe ministrul Justitiei, iar acesta i-a raspuns…