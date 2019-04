Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ironic, ca este mahnit ca Augustin Lazar a ieșit la pensie. Declarația a fost facuta la Botoșani și vine dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare a procurorului general Augustin Lazar, incepand cu data de 27 aprilie, atunci cand acestuia ii și expira…

- Florinel Coman nu se gandește decat la victorie inaintea derby-ului dintre FCSB și CSU Craiova, de duminica, de la ora 20.30. FCSB și CSU Craiova se vor intalni duminica, de la 20:30, pe TV DigiSport 1, TV Telekom Sport, Look Sport și liveTEXT pe GSP.RO. „Speram sa facem un meci foarte bun și sa ne…

- Nicolae Dica a povestit in direct la Telekom Sport un moment desprins parca dintr-o comedie, cu un jucator al FCSB, pe care n-a vrut sa-l numeasca, care se arata uimit la antrenamente de executiile fostului atacant. "Nu am pus nici 100 de grame de cand m-am lasat, de 5 ani. Fac in vara 5 ani.…

- Nicolae Dica (38 de ani) lupta de pe banca FCSB cu Lazio, in primavara europeana, in urma cu un an și e pe cale sa iși continue cariera la Argeș, in „B". Costel Galca și Mirel Radoi n-au fost nici ei ajutați prea mult de experiența stelista. FCSB - Viitorul e astazi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro…

- Fotbalistul echipei Sepsi, Ousmane Viera, a declarat luni seara, la Digi Sport, ca i-a cerut iertare lui Ianis Hagi dupa faultul dur de la meciul cu FC Viitorul, el mentionand ca ii pare foarte rau, potrivit news.ro."Inainte de a incepe, vreau sa imi cer scuze fata de Ianis. Dupa partida,…

- Consilierul presedintelui Razvan Burleanu, Andrei Vochin, a anuntat la postul de televizune Telekom Sport ca Federatia Romana de Fotbal intentioneaza sa organizeze Supercupa Romaniei intr-o alta tara

- "Eu imi doresc ca o supercupa a Romaniei sa se joace afara si am facut propunerea asta presedintelui. Unde avem comunitati. In special Italia sau Spania. Sa nu se mai joace la inceputul sezonului, ci sa se joace intr-o perioada mai descarcata, chiar prin noiembrie, daca nu avem echipe in cupele europene,…