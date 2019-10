Narcis Raducan, directorul sportiv al celor de la FCSB, a replicat dupa atacul venit din partea lui Mihai Stoica. Narcis Raducan incearca sa amortizeze conflictul cu omul pe care l-a inlocuit in organigrama FCSB. „MM e un om de valoare care a contribuit la ascensiunea mea in cariera. Mie inca imi este drag. Nu ma pot supara pe el. Deocamdata sunt in regula, dar orice jignore ma atinge. Nu am nicio rautate fața de el, ii doresc tot binele din lume. ...