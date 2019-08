Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va juca impotriva lui Mlada Boleslav, joi, in turul III din Europa League. Mlada Boleslav s-a intors de-abia vineri seara in Cehia, dupa ce avionul a avut o defecțiune la sistemul de navigație. Și nu a mai jucat cu Teplice duminica, in competiția interna. FCSB - Mlada Boleslav se joaca joi, de…

- CS Universitatea Craiova - AEK Atena, prima manșa a turului III preliminar din Europa League, va fi transmis de Look Plus. Manșa tur dintre Craiova și AEK, de joi, 8 august, se joaca pe stadionul „Ion Oblemenco" și va putea fi urmarita la TV pe Look Plus. Momentan doar postul cu sediul la Cluj a achiziționat…

- FCSB s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, dar dupa meciul retur cu Alashkert, 2-3, antrneorul Bogdan Andone și-a dat demisia. FCSB va juca in turul III cu Mlada Boleslav. Turul va avea loc pe 8 august, la Giurgiu, iar returul va fi pe 15 august Gigi Becali, patronul FCSB, a spus…

- FCSB și Alashkert se infrunta in manșa decisiva a turului II preliminar din Europa League. Vicecampioana a fost condusa cu 1-3 la pauza, iar fanii prezenți la Giurgiu i-au cerut demisia lui Bogdan Andone. Prima repriza a returului a fost una de neimaginat pentru fanii celor de la FCSB. Alashkert a…

- FCSB joaca in primul tur preliminar al Europa League, impotriva echipei Milsami Orhei din Moldova. Partida se va juca joi, 11 iulie, de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vicecampioana va disputa pe teren propriu primul meci al dublei manșe contra moldovenilor, dar nu pe Arena Naționala, ci pe…

- Monitorul de Cluj tine la curent cu toate detaliile referitoare la meci si va fi prezent la jocul asteptat de întreaga suflare a celor de la Universitatea Cluj. Duelul dintre cele doua echipe va strânge în tribunele Cluj Arena aproximativ 15.000 de fani, conform estimarilor.…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, a atacat Federația Azera de Fotbal dupa ce a aflat ca finala Europa League din acest an va avea loc in Baku, destinație dificila pentru suporterii infocați din intreaga Europa. Liverpool - Tottenham, ultimul act al Ligii Campionilor, va fi pe 1 iunie, de la…

- Chelsea și Eintracht Frankfurt vor juca joi, de la ora 22:00, in returul semifinalelor Europa League. Meciul va fi arbitrat de Ovidiu Hațegan. Chelsea - Eintracht Frankurt este liveTEXT, video și foto pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Dupa 1-1 in Germania, meciul…