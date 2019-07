Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Andone (44 de ani) a debutat cu o victorie pe banca FCSB-ului, 2-0 pe teren propriu cu Milsami Orhei, in prima manșa din turul I al preliminariilor Europa League. „Niciodata primul meci dintr-un sezon nu e simplu. Am incercat sa ne impunem jocul și am reușit asta in marea majoritate a timpului,…

- FCSB a trecut de Milsami Orhei, scor 2-0, in primul meci din turul I preliminar al Europa League. Gigi Becali a fost incantat de evoluția elevilor lui Bogdan Andone. Partida retur se va juca joi, 18 iulie, de la ora 20:00, și va putea fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Citește AICI…

- Florin Tanase, 24 de ani, a fost cel mai bun om al FCSB-ului in victoria cu Milsami Orhei, 2-0, in partida contand pentru turul I al preliminariilor Europa League. Autor al unei „duble", Florin Tanase a vorbit la finalul meciului despre detaliile observate din teren, trimițandu-i un mesaj și lui Cosmin…

- FCSB - Milsami Orhei LIVE. FCSB incepe sezonul cu meciul cu Milsami Orhei, din primul tur preliminar al Europa League. Partida se va disputa azi, de la ora 21:30, și poate fi urmarit in format...

- FCSB joaca in primul tur preliminar al Europa League, impotriva echipei Milsami Orhei din Moldova. Partida se va juca joi, 11 iulie, de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vicecampioana va disputa pe teren propriu primul meci al dublei manșe contra moldovenilor, dar nu pe Arena Naționala, ci pe…

- FCSB - MILSAMI ORHEI. Kristoffer Hagenes va fi ajutat de Magnus Lundberg si Anders Olav Dale . Rezerva va fi Trygve Kjensli. Gigi Becali, prima reactie dupa ce a pierdut palmaresul in favoarea CSA Steaua. Ce se intampla cu FCSB FCSB - MILSAMI ORHEI. Meciul FCSB - Milsami Orhei va avea…

- FCSB a caștigat meciul amical disputat joi seara cu CS Mioveni, scor 1-0. Florin Tanase (24 de ani), autorul singurului gol, crede ca vicecampioana are in continuare nevoie de intariri. FCSB debuteaza in preliminariile Europa League contra lui Milsami Orhei, pe 11 iulie, de la ora 21:30. „Mai avem…

- Gigi Becali a vorbit despre Milsami Orhei (Republica Moldova), adversara lui FCSB din primul tur al Europa League. „Eu o sa incep sa vorbesc de prin play-off sau cand ne aflam adversarii din grupe. Acum nu am ce sa vorbesc de Europa League. Avem una dintre cele mai bune echipe in tururile astea, nu…