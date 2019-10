Stiri pe aceeasi tema

- Jurnaliștii ruși de la Sports.ru au facut un documentar despre viața lui Gigi Becali, iar pe imaginile video au aparut cateva secvențe inedite din baza de pregatire a celor de la FCSB. (Detalii AICI) In imagini apare actualul antrenor al roș-albaștrilor Bogdan Argeș Vintila (47 de ani), care dezvolta…

- Finantatorul FCSB-ului e un om lipsit de echilibru. Astazi, te ridica in slavi, iar maine da de pamant cu tine. Cu un astfel de conducator in frunte, FCSB ocupa locul 9 din 14 dupa zece etape.

- Ovidiu Petre, 37 de ani, revine la FCSB, urmand a face parte din staff-ul lui Bogdan Argeș Vintila ca antrenor secund. Dupa mai multe negocieri, Ovidiu Petre ar fi acceptat oferta roș-albaștrilor, potrivit Prosport. Acesta ar urma sa vina miercuri la palatul lui Gigi Becali pentru a semna contractul…

- Selecționerul U21 Mirel Radoi (38 de ani) a vorbit despre situația in care a ajuns FCSB, fiind etapa trecuta pe ultimul loc in Liga 1 și spune ca Gigi Becali nu mai poate fi schimbat in ceea ce privește implicarea sa la echipa. Naționala U21 a Romaniei va disputa un meci amical impotriva reprezentativei…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat dupa meciul cu Vitoria Guimaraes, 0-0, ca Bogdan Argeș Vintila (47 de ani) va fi noul antrenor al echipei. Acesta va fi prezentat vineri, la 10:15, in cadrul unei conferințe de presa. „Maine, la 10:15, veți vedea noul antrenor. Nu mai e secret, Bogdan…

- Zidane si Bale sunt in conflict, iar antrenorul nu il mai vrea la echipa. Galezul a refuzat sa joace in ultimul meci.Zinedine Zidane a revenit, luni, asupra transferului asteptat al lui Gareth Bale, respingand acuzatiile de "lipsa de respect" aduse de agentul atacantului galez, precizand ca acesta din…

- Fotbalistul portughez Diogo Salomao (30 de ani) a sosit, luni seara la Bucuresti pentru a semna un contract cu FCSB transferul fiind confirmat de Gigi Becali. Extrema stanga se intoarce in Romania, dupa ce, in perioada 2017-2019 a evoluat la Dinamo. Salomao a evoluat pentru Dinamo in intervalul 2017-2019,…

- Ionuț Vina (24 de ani) este la un pas de a semnat cu FCSB. Acesta a mers sa negocieze cu patronul Gigi Becali. FC Viitorul și FCSB s-au ințeles in privința transferului mijlocașului. Ramasese doar ca acesta sa iși dea acordul, lucru care s-a intamplat azi. Gheorghe Hagi a cerut 800.000 de euro in schimbul…