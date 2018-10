Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au fost stabilite meciurile din optimile de finala ale Cupei Romaniei. Dinamo va juca impotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, din Liga a III-a, in timp ce vicecampioana FCSB merge la Calarași, pentru disputa cu nou-promovata in elita, Dunarea. Iata și celelalte partide din programul…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, luni, programul etapei a XII-a a Ligii I, care se va desfasura in perioada 19 octombrie – 22 octombrie, informeaza news.roProgramul partidelor este urmatorul: Vineri, 19 octombrie Ora 18.00 FC Voluntari – CS Concordia Chiajna…

- Cele doua victorii la rand in Liga 1, 1 0 la Ovidiu cu FC Hermannstadt si 2 1 la Cluj contra campioanei CFR, au urcat FC Viitorul pe pozitie de play off in clasament. Jucatorii lui Hagi se afla acum pe locul sase, cu 13 puncte, dar la egalitate cu ocupanta pozitiei a cincea, CFR Cluj, si la doua lungimi…

- In ultimul meci al etapei a opta a Ligii 1 la fotbal, in aceasta seara s au intalnit, la Ovidiu, FC Viitorul si FC Hermannstadt.Gazdele s au impus cu 1 0, gratie golului reusit in minutul 29 de Ianis Hagi dintr un penalty obtinut tot de el.In urmaacestei victorii, FC Viitorul a urcat in clasamnt pe…

- FC Viitorul, campioana Romaniei din sezonul 2016 2017, disputa luni, 17 septembrie, de la ora 21.00, meciul din etapa a opta a Ligii 1, intalnind pe teren propriu, la Ovidiu, FC Hermannstadt. Obiectivul nostru numarul unu din acest meci e sa luam cele trei puncte. Sunt foarte importante pentru noi,…

- FCSB e noul lider al Ligii 1 dupa victoria de la Ovidiu, 4-1 cu Viitorul. Vicecampioana a avut misiunea usoara dupa eliminarea inca din start a lui Ghita, iar victoria a fost o consecinta normala a fotbalului rapid si a spatiilor mari lasate de Viitorul in defensiva.

- Runda a debutat cu remiza neașteptata din Gruia pe care CFR Cluj a inregistrat-o cu FC Botoșani, scor 1-1. Surprizele au continuat și sambata cand Sepsi, revelația sezonului trecut a cedat la Tg. Mureș cu nou-promovata FC Hermannstadt, scor 1-0 și a infrangerii pe care FCSB a suferit-o la Giurgiu cu…

- Aceasta modificare intra in vigoare din acest sezon competitional, potrivit Gazetei Sporturilor. Echipa clasata pe primul loc va incepe tot pe teren propriu, dar nu va bifa si al doilea meci pe teren propriu, iar derby-ul primelor doua clasate se va disputa in ultima etapa: a 5-a a turului si la…