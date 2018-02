Stiri pe aceeasi tema

- Directorul sportiv al FC Dinamo, Ionel Danciulescu, a declarat ca va merge, joi, la Arena Nationala, la meciul Steaua - Lazio, din Liga Europa, pentru a-l sustine pe fundasul oapsetilor, Stefan Radu. "Voi fi pe stadion, am vorbit cu Fane, cu Radu Stefan, si ma voi duce pe stadion sa-l sustin", a…

- FCSB - CFR Cluj, live blog pe ProSport de la 20:45 Echipe probabile: FCSB: A. Vlad - R. Benzar, Gaman, Planic, Momcilovic - Pintilii, Filip - Man, Budescu, Teixeira - Fl. Tanase CFR Cluj: Arlauskis - Manea, A. Muresan, Vinicius, Camora - O. Hoban - A. Ionita, Djokovic, Culio, Deac -…

- Gigi Becali a surprins azi cand a fost pus sa aleaga doua victorii din urmatoarele 3 partide oficiale, jocuri in care FCSB le intalnește la București pe CFR (acasa), Lazio (acasa) și Dinamo (deplasare, dar pe Arena Naționala). Surpriza insa! Patronul roș-albaștrilor ar alege victorii in primele doua…

- Felipe Anderson, exclus din celor celor de la Lazio pe termen nelimitat. FCSB – Lazio va avea loc pe 15 februarie, pe ”Arena Naționala”, in 16-imile Europa League. Unul dintre jucatorii de baza ai italienilor, mingicarul brazilian Felipe Anderson, a fost exclus din lot dupa ce s-a certat cu antrenorul…

- Oficialii vicecampioanei au scos din nou la vanzare bilete pentru meciul cuLazio de la București, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. In acest moment tichetele sunt disponibile pe www.bilete-fcsb.ro la inelul al 3-lea al stadionului incepand de la pretul de…

- Gigi Becali s-a luat de antrenor: ”Intrebați-l pe Dica de ce nu a dorit prelungirea contractului!”. Cu mai puțin de o luna inainte de meciul tur cu Lazio, din șaisprezecimile de finala din Liga Europa, la FCSB nu e liniște. Primul care a dat de ințeles ca sunt ceva probleme in „paradis” a fost antrenorul…

- FCSB a anuntat ca astazi, 18 ianuarie, va pune in vanzare, online, biletele pentru partida cu Lazio, contand pentru turul saisprezecimilor UEFA Europa League, care se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Naționala.

- BILETE FCSB LAZIO. Partida FCSB - LAZIO se va disputa pe 15 februarie, incepand cu ora 22:05, pe Arena Nationala. Pentru moment au pus scoase la comercializare doar bilete pentru inelul 1, urmand ca dupa epuizarea acestora sa fie deschise si restul inelelor din stadion. FCSB - LAZIO se joaca…

- FCSB a scos la vanzare biletele pentru partida cu Lazio din șaisprezecimile Europa League. Partida tur este joi, 15 februarie, de la ora 22:05, in direct la ProTV, Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.Ro. Incepand de azi fanii roș-albaștrilor pot achiziționa bilete online. Cele mai ieftine sunt 40 de lei,…

- Constantin Budescu abia așteapta "dubla" cu Lazio din "16-imile" Europa League și e increzator ca FCSB poate produce surpriza și sa-i elimine pe italieni din competiție. "Cum nu exista șanse cu Lazio?! Am picat cu o echipa foarte buna și speram sa trecem mai departe, sa intram in istorie! O sa fie o…

- Presedintele Consiliului de Administratie al clubului de fotbal FCSB, Valeriu Argaseala, a declarat, duminica seara, la finalul Galei AFAN, ca sansele formatiei ros-albastre sunt de 50% in dubla cu Lazio Roma din saisprezecimile de finala ale Europa League, precizand ca jucatorii daca vor performanta…

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, pe 15 și 22 februarie, iar antrenorul Nicolae Dica le-a dat fanilor o veste importanta. Pentru duelul cu italienii, FCSB va putea conta pe fundașii Bogdan Planici și Mihai Balașa, accidentați in ultimele meciuri din Liga 1. Cei doi vor fi in al doilea…

- Lazio, viitoarea adversara a FCSB-ului din Europa League, joaca de la aceasta ora cu Atalanta, intr-un meci din runda a 17-a din Seria A. La pauza, scorul e egal, 2-2, dupa 45 de minute extrem de spectaculoase. Simone Inzaghi, antrenorul biancocelestilor, a folosit un prim "11" inedit, in care s-au…

- Lazio va juca in 16-imile Europa League cu FCSB, insa e de amintit faptul ca in sezonul 2007-2008 italienii au eliminat-o pe Dinamo in turul trei preliminar al Ligii Campionilor (1-1 la Roma și 3-1 la București). Ilie Dumitrescu a analizat echipa de atunci a lui Dinamo comparativ cu cea a lui FCSB care…

- FCSB a devenit un subiect foarte interesant pentru presa din Italia dupa ce sorții au decis ca formația romaneasca sa dea peste Lazio in șaisprezecimile Europa League. Site-ul sportnotizie24.it a facut analiza echipei de pe locul 2 din Romania și considera ca Harlem Gnohere va fi pericolul numarul…

- FCSB o va intalni pe Lazio in șaisprezecimile de finala ale Europa League. Meciul tur se va juca pe 15 februarie, la București, iar returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. Fostul atacant al roș-albaștrilor, Federico Piovaccari, le da șanse romanilor in aceasta "dubla". "Lazio are cu siguranta…

- FCSB se va duela cu italienii de la Lazio, in 16-imile Europa League, meciurile urmand a avea loc pe 15 februarie, la București, și pe 22 la Roma. Lazio e in forma excelenta grație golgeterului Europei, a carui medie e de peste un gol pe meci, și a antrenorului tanar, care a reușit sa inchege o trupa…

- Lazio a venit la București in 2007 pentru un duel cu "cainii", decisiv in drumul catre grupele Champions League. Dupa 1-1 la Roma, roș-albii au pierdut acasa cu 1-3 intr-un joc ciudat urmat de multe banuieli. Sunt 10 ani de cand dinamoviștii au fost cel mai aproape de visul lor, grupele Champions League,…

- FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți pentru 16-imile Europa League, iar echipa antrenata de Nicolae Dica va da piept cu Lazio, una dintre cele puternice adversare pe care le-ar fi putut intalni. Meciul tur se va juca pe 15 februarie, la București, iar returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma.…

- „Roș-albaștrii” vor avea viața grea in „șaisprezecimile” Ligii Europa, pentru ca o va infrunta pe Lazio. Meciul tur se va disputa pe „Arena Naționala” (15 februarie), returul pe „Stadio Olimpico” (22 februarie)

- FCSB și-a aflat adversara din "16-imile" Europa League. Echipa roș-albastra se va duela cu Lazio. Meciul tur se va juca la București, pe 15 februarie, iar returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. Marius Șumudica a comentat in stilul caracteristic tragerea la sorți și face glume pe seama steliștilor,…

- Steaua va evolua cu echipa Lazio la 15 si 22 februarie, de la ora 22.05, in 16-imile Ligii Europa, conform programului anuntat de uefa.com.Steaua va juca primul meci pe teren propriu, pe Arena Nationala, la 15 februarie, de la ora 22.05, iar partida retur va avea loc pe stadionul Olimpic din…

- Fostul mare portar italian, Angelo Peruzzi (47 de ani) este in prezent managerul sportiv al celor de la Lazio, formație pe care FCSB o va intalni in șaisprezecimile Europa League. Trecut pe la Roma, Inter, Juventus și Lazio, portarul cu 31 de selecții in naționala Italiei a vorbit despre duelul cu FCSB…

- FCSB a avut ghinion la tragerea la sorți din șaisprezecimile Europa League. Echipa lui Nicolae Dica se va confrunta cu formația lui Ștefan Radu, Lazio. Prima partida se va juca la București pe 15 februarie, returul este programat pentru 23 februarie.

- S-a stabilit: FCSB o va infrunta pe Lazio, in 16-imile de finala ale Europa League, iar gandurile suporterilor se indreapta deja catre „dubla” din 15/22 februarie 2015. „Cuget Liber” a facut rapid un calcul al bugetului necesar pentru a vedea live meciul de la Roma. Astfel, biletul de avion costa astazi…

- Gigi Becali a rasturnat din noi ierarhia preferatilor sai de la FCSB. Dupa o perioada in care Denis Alibec a fost protejatul finantatorului, a venit randul lui Florinel "Mbappe" Coman, iar acum numarul 1 a devenit Dennis Man, cel care a fost comparat cu Messi. Florinel Coman a scazut…

- FCSB va infrunta puternica formație italiana Lazio Roma, la care joaca romanul Ștefan Radu, in șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit tragerii la sorți efectuate luni la Nyon. Vicecampioana României, care nu a fost cap de serie la tragerea la sorți, va…

- FCSB, vicecampioana Romaniei, nu se afla in urna capilor de serie pentru tragerea la sorți a meciurilor din șaisprezecimile de finala ale Europa League la fotbal, potrivit site-ului UEFA. FCSB a fost învinsa de FC Lugano cu scorul de 2-1, joi seara, pe Arena Naționala din București…

- FCSB a fost învinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea în Grupa G a Europa League.

- FCSB a fost invinsa de formația elvețiana FC Lugano cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Arena Naționala din București, și a terminat pe locul al doilea in Grupa G a Europa League la fotbal. Vicecampioana României a facut un meci slab, fiind surprinsa de o solida echipa elvețiana,…

- FCSB (STEAUA)-LUGANO ONLINE STREAM LIVE VIDEO PRO TV TELEKOM SPORT Fotbalistul echipei elvetiene FC Lugano, Mario Piccinocchi, a declarat, miercuri seara, într-o conferinta de presa, ca jucatorii formatiei FCSB, adversara din partida de joi de pe Arena Nationala, au demonstrat în meciul…

- LIVE-VIDEO FCSB (Steaua) vs. LUGANO, Europa League. FCSB întâlnește, joi, de la ora 22,05, pe Arena Naționala din Capitala, echipa elvețiana FC Lugano, într-o partida contând pentru ultima etapa a Grupei G a Europa League.

- Vicecampioana Romaniei, FCSB, disputa diseara, de la ora 22.05, ultimul meci din grupele Europa League, intalnind Lugano, la Bucuresti.Pe primul loc in seria G, avand un punct in fata celei de a doua clasate, Viktoria Plzen, FCSB este calificata in faza urmatoare a competitiei si, pentru a fi sigura…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Lugano, Pierluigi Tami, a declarat, miercuri seara, intr-o conferința de presa, ca FCSB este favorita in partida directa, programata, joi, in Europa League, pe Arena Naționala din București, dar a precizat ca acest lucru nu inseamna ca formația sa pornește cu gandul…

- FCSB LUGANO. Nicolae Dica a mai spus ca din 23 de jucatori din lot, cinci nu pot fi folositi. FCSB LUGANO. "Nu pot face prea multe schimbari. Din cei 23 de jucatori pe care ii avem pe lista, cinci nu-i putem folosi. Patru sunt accidentati, iar Budescu e suspendat. Vor fi toti jucatorii disponibili…

