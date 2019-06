Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a declarat, joi, la Digi Sport, ca s-a inteles cu Bradley de Nooijer pentru venirea acestuia la FCSB si ar urma sa plateasca 500.000 de euro pentru acesta potrivit news.ro“N-a plecat Morais, dar nu-i departe. Nu-l las sa plece pana nu-l iau pe De Nooijer. Mi-a spus Hagi: Gigi,…

- FCSB // Bogdan Andone a fost prezentat astazi in funcția de antrenor al celor de la FCSB, in cadrul unei conferințe de presa la care au mai participat patronul Gigi Becali și directorul sportiv Mihai Stoica. In timpul conferinței, Gigi Becali a dezvaluit ca a intenționat sa-l transfere pe Mike Cestor…

- Gigi Becali a incercat sa il transfere pe George Pușcaș (23 de ani), jucatorul lui Palermo, dar internaționalul de tineret a respins ideea de a juca la FCSB. George Pușcaș a marturisit ca nu iși dorește sa revina in Romania, mai ales dupa ce a luat contact cu fotbalul italian și s-a acomodat acolo.…

- Bilal Laidouni, mijlocașul francez de 22 de ani de la FC Voluntari, va ajunge in aceasta vara la FCSB, pentru 700.000 de euro, așa cum GSP.RO a anunțat. Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la FC Voluntari, a vorbit dupa meciul cu Dinamo, 0-0, despre Laidouni și despre cum s-ar putea integra la FCSB.…

- Vicecampioana Romaniei a ramas fara antrenor. Play-off-ul s-a incheiat, Mihai Teja s-a desparțit de clubul patronat de Gigi Becali, iar numele celui care va fi pe banca tehnica a roș-albaștrilor in sezonul urmator nu se cunoaște inca, potrivit mediafax.Ea e FEMEIA care il poate SALVA pe Liviu…

- Gigi Becali cauta zilele acestea un antrenor cu care sa castige titlul in Liga 1 sezonul urmator, dupa o pauza de cinci ani. Favorit este Edi Iordanescu, dar au existat zvonuri ca si Cristiano Bergodi ar fi pe lista. Antrenorul lui FC Voluntari spune insa ca nu este interesat sa preia FCSB-ului.…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul lui FC Voluntari, e printre puținii antrenori care l-au confruntat pe Gigi Becali in vestiar pe cand o antrena pe FCSB, fiind demis ulterior. Tehnicianul italian nu-i poarta pica lui Becali și spune ca ar discuta cu acesta daca l-ar suna, deși crede ca Edward…

- Cristiano Bergodi (54 de ani), antrenorul celor de la FC Voluntari, a comentat zvonurile unei posibile numiri pe banca celor de la CSU Craiova. Italianul confirma și interesul lui Lazio pentru fundașul Nicușor Bancu (26 de ani). „In Romania se zvoneste prea mult. Imi face placere, dar sincer nu stiu…