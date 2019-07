Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și-a prezentat ieri, chiar inainte de meciul cu Milsami Orhei, caștigat de formația antrenata de Bogdan Andone cu scorul de 2-0, echipamentul de joc pe care echipa il va utiliza in meciurile de acasa din noul sezon. Un detaliu neplacut a fost un material alb, vizibil la gat și la marginea de jos…

- Cele doua echipe se întânesc la 3 zile de la meciul tur, cel pe care FC Hermannstadt l-a câștigat cu 2-0 pe Cluj Arena. Echipa pregatita de Vasile Miriuța s-a impus datorita golurilor marcate de Petrișor Petrescu și Juvhel Tsumou în minutele 79 și 80. Manșa tur a fost…

- Dupa ce a eliminat-o pe Iga Swiatek, in sferturi, Simona Halep va infrunta o alta reprezentanta a noului val, americanca Amanda Anisimova (17 ani). Meciul se va disputa joi. ”Ma simt batrana, foarte batrana'', a glumit Halep (27 ani), in perspectiva partidei cu Anisimova. ”Nu am jucat pe Chatrier la…

- Meciul FC Hermannstadt - Dunarea Calarasi, din ultima etala a play-out-ului Ligii I, care va stabili a doua echipa retrogradata si formatia care va disputa barajul de mentinere/promovare, a fost programat de LPF duminica, de la ora 18.30, relateaza News.ro.Citește și: Rednic il face praf pe…

- Mihaela Buzarnescu (28 WTA) și Julia Goerges (18 WTA) joaca azi in primul meci al zilei de pe terenul 6, de la ora 11:00 in turneul de la Roma. Meciul a fost programat inițial pentru ieri, insa din cauza ploii partida a fost amanata pentru azi. Caștigatoarea joaca tot azi, in optimi, cu invingatoarea…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta pe slovaca Viktoria Kuzmova (20 de ani, 46 WTA) in optimile de finala ale turneului Premier Mandatory de la Madrid. Partida e programata miercuri de la ora 13:00. Simona Halep (2 WTA) a trecut astazi de Johanna Konta (46 WTA) scor 7-5, 6-1. Detalii AICI. …

- Mihai Teja, antrenorul celor de la FCSB, a surprins in meciul cu CSU Craiova și l-a introdus pe Iulian Cristea, 24 de ani, in linia de mijloc. Dupa ce anunța ca nu știa ca Adrian Stoian nu poate evolua ca mijlocaș central (Detalii AICI), Mihai Teja și-a dat seama ca Iulian Cristea, pe care l-a antrenat…

- In etapa a 32 a a Ligii a 2 a, SSC Farul Constanta locul 14, cu 36 de puncte va evolua in deplasare cu FC Arges locul 6, cu 56 de puncte .Meciul a fost programat in prima zi de Paste, duminica, de la ora 11.00, fiind singura partida care se joaca in acea zi.Asta e situatia. Suntem insa profesionisti…