- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a suținut o conferința de presa inainte de meciul cu CFR Cluj și a fost vizibil deranjat de intrebarile jurnaliștilor. Bogdan Vintila a fost intrebat despre interviul dat de Bogdan Andone, fostul tehnician al FCSB, pentru Gazeta Sporturilor, in care…

- Gigi Becali cauta in continuare antrenor, dupa ce Bogdan Andone și-a dat demisia. Dupa ce variante precum Mangia, Conceicao sau Zenga au picat din diferite motive, finanțatorul FCSB nu exclude și varianta ca actualul antrenor, Vergil Andronache, sa ramana pe banca

- FCSB se afla in cautarea unui antrenor, dupa ce Bogdan Andone și-a dat demisia. FCSB va juca joi, de la ora 21:30 cu Mlada Boleslav, in prima manșa a turul III al preliminariilor Europa League. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO in direct pe Pro Tv. Mihai Stoichița, fost antrenor la FCSB și actualul șef…

- Gigi Becali nu și-a gasit inca antrenor. Omul de afaceri din Pipera a inceput lista cu posibili inlocuitori ai tehnicianului Bogdan Andone cu doi italini: Devis Mangia și Walter Zenga. Apoi a continuat cu secundul lui Gica Hagi de la Viitorul, Catalin Anghel.

- Demisia lui Bogdan Andone dupa meciul cu Alașkhert, 5-3 la general, a declanșat haosul la FCSB. Gigi Becali cauta acum antrenor, dupa doar 3 etape de la inceperea noului sezon și 4 in Europa. Iata doua episoade fara precedent petrecute la FCSB: 1. Secundul secundului, "principal" cu Astra Indiferent…

- Bogdan Andone și-a dat demisia de la FCSB dupa infrangerea cu Alashkert, 2-3, din manșa a doua din turul II al preliminariilor Europa League, chiar daca echipa s-a calificat, scor 5-3 la general. FCSB va juca in turul III al preliminariilor cu Mlada Boleslav. ...

- Patronul lui FCSB, Gigi Becali (61 de ani) a declarat, joi, in urma infrangerii suferite de echipa sa in fața armenilor de la Alashkert, ca presiunea și responsabilitatea pe care o avea Bogdan Andone era prea mare pentru fostul antrenor al lui FCSB.Citește și: Liberalii trec la blesteme. Ludovic…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre faptul ca Ionuț Luțu nu a trecut proba practica pentru a obține Licența PRO. (Detalii AICI) Becali a gasit soluția pentru ca Ionuț Luțu sa obțina Licența PRO și a dezvaluit cand il va numi antrenor principal. „Se duce in Republica Moldova si ia licenta. Si…