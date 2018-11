Stiri pe aceeasi tema

- Acuzat de Edward Iordanescu de faptul ca a ars cateva etape in cariera de antrenor, Nicolae Dica i-a raspuns astazi in cadrul unei conferințe de presa. "M-a pufnit rasul cand am vazut. Poate el nu știe ca am stat un an și jumatate la Steaua, apoi un an și jumatate antrenor principal la FC Argeș cu care…

- Etapa urmatoare, la Iasi, pe 25 noiembrie, FCSB se va putea baza din nou pe serviciile fundasului central Mihai Balașa, 23 de ani, care a absentat in ultimele doua luni. Acesta s-a accidentat in meciul cu Dunarea Calarasi, 2-0, disputat pe 23 septembrie Planici si Stan s-au reaccidentat in derby-ul…

- Etapa urmatoare, la Iasi, FCSB se va putea baza din nou pe serviciile sarbului Bogdan Planici, care a absentat in ultimele doua luni. Planici si Stan s-au reaccidentat in derby-ul cu Dinamo, insa dupa revenirea echipei la antrenamente, staff-ul medical i-a dat vesti bune lui Nicolae Dica: sarbul nu…

- Aproximativ 17 milioane de lei vor fi alocate modernizarii Spitalului Judetean de Urgenta si alte 3 milioane, Spitalului Obsterica-Ginecologie Ploiesti, in urma unui parteneriat al Consiliului Judetean Prahova cu Ministerul Sanatatii. Proiectul va fi inclus pe ordinea de zi a sedintei CJ de…

- Horoscop 2 noiembrie 2018. Se anunța o zi de vis pentru o zodie, iar astazi va primi o veste extraordinara. Citește horoscopul zilnic pentru zodia ta. Horoscop 2 noiembrie 2018 BERBEC Daca nu ai cu cine colabora astazi, nu intra în panica. Numai trecând printr-un moment…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre Nicolae Dica și a declarat ca nu se gandește sa-l schimbe pe antrenor nici daca formația roș-albastra nu va fi pe primul loc la finalul turului. "In meciul cu Craiova se poate intampla orice. Dar presiunea nu e pe noi, ci pe olteni. Ei joaca acasa. Și daca…

- Inainte de meciul contra Chiajnei, Gigi Becali, patronul FCSB, se declara mulțumit de antrenorul Nicolae Dica și a spus ca nu-i mai face evaluare la finalul turului. Dupa infrangerea contra ilfovenilor, 0-1, Becali s-a razgandit și a spus ca va analiza la finalul turului munca lui Nicolae Dica, daca…

- Marko Momcilovic (31 de ani) nu a mai evoluat pentru FCSB de 2 luni, iar absenta se va prelungi pana la inceputul lui noiembrie, anunta Nicolae Dica. Din cate se pare, fundasul va reveni in echipa chiar inaintea derbiului cu Dinamo.