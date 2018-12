Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Italiei la fotbal, Juventus Torino, cu vedeta Cristiano Ronaldo pe teren, s-a impus sambata seara fara sa forteze, 2-0 (1-0), pe teren propriu in fata celor de la SPAL, in etapa a 13-a din Serie A. Internationalul portughez a deschis scorul in minutul 28, pentru ca in repriza secunda, Mario…

- Dinamo a smuls un egal pe teren propriu cu Gaz Metan, scor 1-1, in ultima secunda datorita reușitei lui Salomao din minutul 4 al prelungirilor. De partea cealalta a inscris Trif, in minutul 77. Cei mai slabi jucatori de pe teren au fost dinamoviștii Mihai Popescu, eliminat in minutul 87, și Robert Moldoveanu.…

- FCSB a caștigat greu meciul cu Astra, 1-0, și se menține pe locul doi, cu 27 de puncte, cu doua mai puțin decat liderul CFR Clul. Unicul gol al meciului a fost marcat din penatly de atacantul Harlem Gnohere, in minutul 67. Cei mai buni jucatori de pe teren au fost portarul de la FCSB, Cristi Balgardean,…

- Este pentru prima oara in istoria orasului cand este cumparat un astfel de videoclip, care a fost lansat in aceeasi zi cu aplicatia Galati City App, disponibila turistilor, dar si celor care vor sa faca sesizari catre Primarie.

- Primul tsunami, care a lovit in special capitala provinciei Central Sulawesi, Palu, si orasul Donggala situat in apropiere, a ajuns la aceste localitati intr-un interval cuprins intre un minut si doua minute dupa seismul cu magnitudinea 7,5 produs in cursul serii, a explicat Sugeng Pribadi, director…

- Mitrita a inscris in minutul 7 din lovitura de pedeapsa rezultata in urma unui duel Cretu-Mihaila. A urmat alt penalty dupa patru minute, transformat de Marius Constantin. Al treilea penalty, acordat corect la un fault al lui Constantin la Barbut, a fost executat de Mitrita si parat de Plesca. In minutul…

- O emisiune difuzata in direct a reusit sa socheze intreaga Indie! Profesoara Rita Jitendra s-a inecat si a murit in timpul emisiunii "Good Morning J&K". The post Socant. O profesoara a murit in direct la TV. Ce spunea femeia cu cateva minute inainte sa isi dea sufletul. Foto appeared first on Renasterea…