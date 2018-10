Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, s-a declarat incantat de jocul echipei sale din victoria cu FC Voluntari, 2-1. "Daca am caștigat cu 2-0 și n-am avut nicio emoție, neavand 6-7 jucatori, inseamna ca sunt bucuros. Era meci greu pentru ca nu aveam niciun fundaș central in lot. Singurul lucru care…

- Antrenorul FCSB-ului, Nicolae Dica, cu un ochi plange, iar cu celalalt plange dupa victoria echipei sale in etapa cu numarul 13 a Ligii I Betano in fata celor de la Voluntari. Ros-albastrii s-au impus cu 2-1, dar lotul lui Dica s-a slabit din nou. Planic s-a accidentat la finalul...

- CS U Craiova s-a impus in fața FCSB-ului, scor 2-1, chiar in ziua in care Ilie Balaci a murit in urma unui infarct. Elvir Koljic, bosniacul din atacul oltenilor, a dat tonul revenirii oltenilor, egaland la 1. Acesta a ratat și un penalty, la scorul de 2-1, iar la finalul partidei a ținut sa-i dedice…

- Boloni dezvaluie secretele ultimului sau meci pe banca naționalei, Lituania – Romania 1-2: ”Voiam neaparat sa ies invingator”. Lituania reprezinta un capitol aparte pentru fostul selecționer Loți Boloni, 65 de ani. Antrenorul a stat ultima data pe banca naționalei Romaniei la meciul caștigat de tricolori,…

- Nicolae Dica, antrenorul principal al formației FCSB, a declarat la finalul partidei pe care elevii sai au caștigat-o cu 2-0 (2-0) pe stadionul „Anghel Iordanescu” din Voluntari ca victoria a fost pe deplin meritata avand in vedere desfașurarea ostilitaților din teren. Cu toate ca echipa sa nu a primit…

- Nicolae Dica s-a aratat dezamagit de faptul ca FCSB a marcat doar doua goluri in victoria cu Dunarea Calarași, scor 2-0. "Aveam nevoie de aceasta victorie. Ma bucur ca baieții au avut o atitudine buna. A fost un meci cu un ritm bun. Imi doresc sa marcam mai mult, avem probleme la finalizare. Pe faza…

- Gigi Becali și Nicolae Dica l-au criticat pe Hristo Zlatinski pentru evoluția din partida cu FC Botoșani, incheiata 2-2, iar bulgarul a fost luat in vizor și de Basarab Panduru. Analistul TV Telekom Sport a imitat un posibil discurs al lui Becali și e de parere ca bulgarul va fi imprumutat la FC Voluntari…

