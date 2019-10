Stiri pe aceeasi tema

- Rapid se dueleaza azi cu Poli Iași, de la ora 18:45, la Buzau, in șaisprezecimile de finala ale Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. ...

- FC Voluntari și Academica Clinceni se intalnesc in derby-ul Ilfovului intr-un meci din etapa a 10-a din Liga 1. Partida incepe la ora 15:00 și poate fi urmarita liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Sport. liveTEXT de la 15:00 » Voluntari - Clinceni Click AICI pentru…

- FCSB și Viitorul se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:00, in derby-ul etapei a opta din Liga 1. Partida de la Pitești va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Vezi AICI programul etapei #8Vezi AICI clasamentul actualizat…

- Gaz Metan Mediaș și Poli Iași se infrunta azi, de la 15:30, in runda cu numarul 8 din Liga 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. liveTEXT de la 15:30 » Gaz Metan - Poli Iași Vezi AICI live + statistici Vezi AICI programul etapei #8Vezi…

- FC Voluntari și Gaz Metan Mediaș se intalnesc azi, de la ora 18:00, in primul meci al zilei din Liga 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. liveTEXT de la 18:00 » FC Voluntari - Gaz Metan Vezi AICI live + statistici Vezi AICI programul etapei…

- Liga 1 se reia azi cu partida dintre Hermannstadt și Gaz Metan Mediaș. Partida incepe la ora 18:00 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Telekom Sport și TV Digi Sport. live de la 18:00 » Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș Vezi aici live+statistici Echipele…