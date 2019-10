Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Dinamo se infrunta astazi, de la 20:30, pe Arena Naționala. Marius Baciu, fost capitan la formația lui Gigi Becali, mizeaza pe gazde diseara. FCSB - Dinamo e liveTEXT de la 20:30, liveTEXT AICI și in direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Sport. Marius Baciu, antrenor la Daco-Getica…

- Harlem Gnohere, atacantul de 31 de ani al celor de la FCSB, n-are nici pe departe cel mai fericit sezon. Francezul nu doar ca s-a confruntat cu o accidentare suparatoare la inceputul campionatului, dar a inceput sa aiba din nou probleme cu greutatea. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de…

- Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoșani, a luat foc, dupa ce arbitrul bucureștean George Radulescu, cadru MAI, angajat ca polițist, a dezavantajat flagrant echipa moldoveana in meciul de pe Arena Naționala, cu Dinamo (1-1, etapa a 9-a). George Radulescu este comisar șef de poliție, fiind adjunctul…

- Romania - Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in timp ce Romania - Malta are loc la Ploiești, pe 8 septembrie, de la ora 19:00. FCSB, la fel ca Dinamo si Viitorul, nu are nici un jucator la lotul national. Cosmin Contra a anuntat lotul final pentru meciurile…

- Narcis Raducan a debutat azi in funcția de director sportiv al celor de la FCSB. Acesta și-a respectat promisiunea facuta la instalare, cand a marturisit in fața jurnaliștilor ca nu va sta alaturi de antrenor pe banca tehnica. Raed Krishan, fotoreporterul Gazetei prezent la Pitești, l-a surprins pe…

- Numele lui Cristiano Bergodi a fost vehiculat in ultima perioada ca fiind presupusul inlocuitor al lui Bogdan Andone pe banca lui FCSB, insa clauza de reziliere pe care o are la Voluntari ar putea sa-l faca pe Gigi Becali sa se razgandeasca. Robert Gheorghe, membru in Consiliul de Administrație al FC…

- Ion Tiriac a fost ademenit cu clubul Dinamo chiar de actualul patron al ros-albilor, Ionut Negoita, care a afirmat ca este gata sa-i cedeze echipa gratis celui care e si seful Federatiei Române de Tenis.

- Un barbat a fost depistat de catre jandarmii bucuresteni avand un cutit asupra lui la portile de acces pe Arena Nationala, acesta fiind condus la Sectia 9 pentru continuarea cercetarilor, a informat, duminica seara, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti (DGJMB). Potrivit sursei citate,…