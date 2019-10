Stiri pe aceeasi tema

- FCSB - Dinamo // Bogdan Argeș Vintila și Dusan Uhrin au dat peste cap calculele celor care incercau sa preconizeze formulele de start pentru derby-ul din aceasta seara. Ambii au recurs la surprize, pe care GSP.RO vi le prezinta mai jos. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30,…

- FCSB și Dinamo, locurile 9 și 10 din Liga 1, se vor duela diseara, pe Arena Naționala, in fața unei asistențe-record. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la ora 20:30, in derby-ul de tradiție al fotbalului romanesc. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT, FOTO și VIDEO pe GSP.ro…

- Derby-ul FCSB-Dinamo se joaca sâmbata, de la ora 20.30. Vivi Rachita, fost jucator emblematic al Stelei, i-a comparat, pentru realitateasportiva.net, pe cei doi antrenori, Bogdan Argeș Vintila și Dusan Uhrin jr.

- FCSB și Dinamo se intalnesc intr-o perioada in care se afla pe podium intr-un top al ultimelor 5 etape, la care se adauga calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei. FCSB - Dinamo se joaca sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30, pe Arena Naționala. Meciul va fi transmis pe TV Digi Sport, TV…

- Riccardo Piscitelli (25 de ani) a salvat victoria „cainilor” cu Voluntari (scor 2-1) și știe cum trebuie sa joace Dinamo ca sa obțina victoria in Derby de Romania: „Trebuie sa cream o inima a echipei”. FCSB - Dinamo se joaca in etapa #12 a Ligii 1, sambata, 5 octombrie, de la ora 20:30 și va fi liveTEXT…

- Dusan Uhrin și compania au un moral bun dupa victoria de la Arad, 3-1 cu UTA, și spera ca Dinamo sa nu faca pași greșiți cu FC Voluntari, maine seara, de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Cehul i-a obligat pe elevii sai sa nu se gandeasca…

- Dusan Uhrin jr. (51 de ani) a debutat cu infrangere la Dinamo. Roș-albii au pierdut contra Chindiei Targoviște, scor 2-3 (Montini '54, Nistor '82 / Neguț '19, Leca '45+3, Cherchez '65 pen.), și au revenit pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1. Dupa meci, tehnicianul a incercat sa gaseasca explicații…

- Dusan Uhrin jr. (51 de ani) a semnat contractul cu Dinamo astazi, la ora 15:30, iar de la ora 18:00 va conduce primul antrenament la Saftica. Antrenorul ceh a semnat pe un an și va incasa un salariu lunar de 10.000 de euro. Din staff-ul lui Uhrin vor face parte foștii secunzi ai lui Eugen Neagoe, Sebastian…