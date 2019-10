Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo a deschis scorul in derby-ul cu FCSB dupa doar 9 minute, cand Denis Ciobotariu, fundașul dreapta al roș-albilor, a inscris cu capul dupa un corner executat perfect de Dan Nistor. In varsta de 21 de ani, fiul lui Liviu Ciobotariu se afla astazi la debutul sau intr-un Derby de Romania. Acesta…

- In deschiderea derbiului dintre FCSB si Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a 12-a din Casa Liga 1, pe Arena Nationala va fi lansat imnul oficial al Casei Ligii I, informeaza lpf.ro. Imnul oficial al competitiei, intitulat "Romania, te iubesc!”, este compus si interpretat de catre Stefan…

- Partida FCSB - Dinamo, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, se va disputa sambata, de la ora 20:30, pe Arena Nationala din Capitala. Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo, de sambata, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, va…

- Derby-ul dintre FCSB și Dinamo a inceput, cel puțin la nivel declarativ. Primul care a lansat ironii a fost Ionel Danciulescu (detalii AICI), insa la scurt timp Helmuth Duckadam a avut și el o remarca dura la adresa „cainilor”. Președintele de imagine de la FCSB susține ca mijlocașul Dan Nistor, capitanul…

- Suporterii dinamoviști au sunat mobilizarea pentru derby-ul cu FCSB și au achiziționat deja 4.500 de bilete din cele 8.600 puse la dispoziție echipei din Ștefan cel Mare. “Sambata ii vom cinsti memoria Unicului Capitan așa cum se cuvine!”, este deviza alb-roșilor. Meciul FCSB – Dinamo se disputa sambata,…

- Fiul unui consilier local din Popești a fost ucis in bataie dupa ce a sarit in apararea unui prieten. In noaptea de duminica spre luni a izbucnit un scandal intre șapte persoane din comuna Popești. Barbații s-au luat la cearta, dupa care s-au batut. In urma conflictului, doua persoane au fost transportate…

- Un tanar de 23 de ani, din Arges, fiul unui consilier local din Popesti, a fost ucis in bataie dupa ce a sarit in apararea unui prieten. In urma conflictului, un alt consilier local si doi baieti ai acestuia au fost retinuti. Scandalul a izbucnit in noaptea de duminica spre luni, intre 7 persoane din…

- Daniela Dinca, fiica presupusului criminal in cazul de la Caracal, a declarat in fața procurorilor ca in ziua in care a disparut Alexandra Maceșanu a trecut prin fața porții inculpatului și a vazut doi barbați ieșind din curtea acestuia.