- Mihai Stoica, fostul director sportiv al celor de la FCSB, a fost extrem de activ in ziua meciului Craiova - FCSB. Dupa ce i-a atacat pe Victor Pițurca, Bogdan Vintila, dar și pe fanii olteni, furia fostului oficial stelist a fost ațintita și catre arbitrul Istvan Kocacs, cel care conduce derby-ul din…

- Doar doua meciuri vor avea loc sambata, in etapa a doua a Cupei Romaniei la rugby, informeaza FRR pe pagina de Facebook. Astfel, in grupa A se va disputa intalnirea dintre CSM Stiinta Baia Mare si Timisoara Saracens, un adevarat derby al competitiei, incepand cu ora 11:00, pe ''Arena Zimbrilor'',…

- De vineri pana luni sunt programate jocurile etapei a patra din Liga 1. Cinci s-au disputat deja. Dinamo a obținut primele puncte in acest sezon dupa duelul cu Clinceni, singura ramasa in acest moment fara niciun punct. Sepsi are patru egaluri din tot atatea meciuri, iar Viitorul și CFR Cluj conduc…

- Ambulanța a intervenit de urgența in timpul meciului Dinamo - Craiova, dupa ce antrenorului Eugen Neagoe i s-a facut rau. In minutul 25 al meciului, banca tehnica a lui Dinamo a facut semne disperate spre ambulanța pentru a veni sa il trateze pe tehnician.De asemenea, arbitrul Istvan Kovacs a oprit…

- Dupa 5-0 cu Dinamo, Gica Hagi, managerul tehnic al Viitorului, a anunțat ca nu are de gand sa mai vanda jucatori pana la finalul meciurilor din cupele europene. Decizia lui Gica Hagi vine chiar daca FCSB il dorește cu insistența pe Bradley De Nooijer, fundașul stanga de 21 ani. Gigi Becali a reacționat…

- Costin Ștucan vine cu o noua emisiune marca GSP LIVE, marți, de la ora 09:01. Invitatul lui Costin Ștucan este jurnalistul GSP Sergiu Alexandru, alaturi de care va analiza sfarșitul primei etape din noul sezon de Liga 1, incidentele de la Viitorul - Dinamo, dar și cele mai fierbinți știri din sportul…

- Luni, de la 09:01, Costin Ștucan il va avea invitat pe Claudiu Vaișcovici la GSP LIVE. Claudiu Vaișcovici are 125 de meciuri in Liga 1, timp in care a reușit sa marcheze de 68 de ori. Inregistreaza 18 meciuri și 5 goluri in cupele europene pentru Dinamo, formație cu care a cucerit eventul in sezonul…