- FCSB - Dinamo ramane, chiar și in ziua de azi, cea mai grea confruntare din istoria fotbalului romanesc, in ciuda problemelor identitare cu care roș-albaștrii se confrunta de mai bine de patru ani. Steaua- Dinamo a fost o incleștare construita in perioada comunista, atunci cand echipele reprezentau…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Dusan Uhrin Jr a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FCSB, de sambata, reprezinta un derby pentru el, dar nu simte o presiune suplimentara comparativ cu alte meciuri. "Nu simt nimic, e un meci important pentru noi si atat. Avem nevoie de cele trei puncte,…

- Dinamo a susținut astazi conferința de presa premergatoare partidei cu FCSB de sambata, iar jucatorii desemnați sa vorbeasca in fața jurnaliștilor au fost atacanții Robert Moldoveanu (20 de ani) și Mihai Neicuțescu (21 de ani). FCSB - Dinamo e sambata, de la 20:30, liveTEXT pe GSP. ...

- Fostul presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a spus, de curand, ca brandul Steaua poate ajunge, din nou, in posesia lui Gigi Becali, daca acesta plateste trei milioane de euro.

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a vorbit la finalul partidei de pe Arena Nationala. L-a criticat pe Tanase si i-a laudat pe Oaida, Popescu, Planic, Cristea si Pantiru. FCSB - CFR CLUJ 0-0 in etapa a 10-a din LIGA 1. Cristea, bara la ultima faza! Vezi CLASAMENTUL "De rezultat nu sunt…

- Dinamo a pierdut si contra Chindiei Targoviste, 2-3 (Negut '19, Leca '45+3, Cherchez '65 pen. / Montini '54, Nistor '82), la debutul pe banca al lui Dusan Uhrin jr. „Cainii" sunt acum pe ultimul loc, iar situatia pare catastrofala. Deschiderea de scor a venit dupa 19 minute, cand Cristian Negut a inscris…

- FCSB a remizat 0-0 cu Mlada Boleslav in prima manșa a turului III preliminar din Europa League. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, prevede un viitor sumbru fotbalului romanesc. „Din Craiova și Steaua nu poți face o echipa care sa se califice. Avem un campionat slab,…

- CFR Cluj va întâlni, miercuri, de la ora 21:00, pe teren propriu, kazahii de la FC Astana, în returul primului tur preliminar al Ligii Campionilor. În meciul tur, echipa din Kazahstan a câstigat cu 1-0. „Pentru mine, personal, este cel mai greu meci oficial…