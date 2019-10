Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a prefațat meciul cu Dinamo din etapa a 12-a a Ligii 1 și le-a raspuns „cainilor” care au declarat inaintea acestei partide ca FCSB nu e Steaua. De asemenea, acesta a dezvaluit cum va arata de acum inainte primul „11” al vicecampioanei. FCSB și Dinamo se infrunta in aceasta seara, de la…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo, de sambata, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, va fi un derby, in ciuda locurilor ocupate...

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Bogdan Vintila, a afirmat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Dinamo, de sambata, din cadrul etapei a 12-a a Ligii I, va fi un derby in ciuda locurilor ocupate de cele doua echipe in clasament in momentul de fata. "Suntem in fata unui meci…

- Antrenorul FCSB, Bogdan Vintila, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu Academica Clinceni pare unul usor, dar va fi foarte dificil. ”Urmeaza o partida de campionat in care trebuie sa mergem sa castigam cele trei puncte, avem nevoie sa adunam puncte, suntem pregatiti din toate…

- Astazi funcționar in serviciul de parcari al orașului Oradea, Ovidiu Lazar, 53 de ani, fostul atacant emblematic al Bihorului, vorbește despre vremurile in care clubul de pe Criș se batea cu Steaua, Dinamo sau Victoria și explica de ce a avut un traseu meteoric in Ghencea imediat dupa Revoluție, cand…

- CFR Cluj a invins Dinamo, scor 1-0, in etapa a treia din Liga 1. Dan Petrescu se felicita pentru decizia de a schimba 10 jucatori fața de meciul caștigat cu Maccabi in preliminariile Ligii, scor 1-0. Citește AICI cronica meciului „Sa schimbi 10 jucatori și sa și caștigi nu cred ca a mai existat vreodata.…

- FC Viitorul se pregateste de cel de-al doilea meci important din actuala stagiune a Ligii 1. Dupa ce, in etapa trecuta, i-au umilit la Ovidiu pe cei de la Dinamo, scor 5-0, elevii lui Gheorghe Hagi vor da acum piept cu nou-promovata Chindia Targoviste. Partida va avea loc maine, la Targoviste, cu incepere…

- Victoria cu Dinamo, scor 5-0, din prima etapa a Ligii I, a avut o insemnatate in plus pentru brazilianul Viitorului, Eric de Oliveira. Acesta a evoluat in meciul 200 in Liga I, la 11 ani fara 12 zile de la debutul in primul eșalon al Romaniei. Totodata, reușita din min. 70, care a dus scorul la 5-0…