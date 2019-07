Stiri pe aceeasi tema

- ■ echipa de sub Cetate a invins intr-un meci cu opt goluri pe Victoria Horia si mai are un singur pas pentru a cistiga intrecerea judeteana de fotbal ■ Bradu Borca a cistigat cu Speranta Raucesti, dar are sansa a doua la titlu ■ meciul decisiv al campionatului va fi duminica, la Raucesti ■ Viitorul…

- Fotbalul mic “JUDETEANA”… Se decide la Vaslui. CSM FC Vaslui a pierdut mansa tur a finalei Ligii 4 contra Husanei Husi, scor 0-1, dar pastreaza sanse la trofeu. Husenii au jucat in ultimele 30 de minute in inferioritate numerica, golul victoriei fiind reusit de Ionut Piticari, cu zece minute inainte…

- Marsul CFR-ului spre titlu n-a fost, totusi, lipsit de momente grele. Echipa a iesit destul de prost din pauza de iarna si, in primele trei etape din 2019, n-a batut pe nimeni: 1-1 cu Hermannstadt, 0-2 cu Craiova si 1-1 cu Astra, in conditiile in care prima si ultima partida s-au jucat la Cluj!

- “În acest an m-au interesat în principal acele filme care nu se agața conjunctural de contextul sociopolitic actual, alegând fie sa-l eludeze complet fie sa-l insereze subtil în povești intimiste, explorate temerar dincolo de orice consecințe”, declara Mihai Chirilov,…

- Razvan Lucescu și-a trecut în palmares primul sau titlu de campion din cariera de antrenor, dupa ce echipa sa, PAOK Salonic, a câștigat campionatul Greciei. Tehnicianul român a declarat ca traiește cel mai frumos moment din viața sa. Cu o etapa înainte de finalul sezonului…

- TtttCFR Cluj a ajuns la 7 succese din ultimele 7 meciuri jucate impotriva celor de la Sepsi. Mai mult, 4 din ultimele 6 victorii in meciurile oficiale sunt obtinute in partidele cu echipa din Sfantu Gheorghe.

- Capitanul echipei CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca daca formatia din Gruia o va invinge duminica pe FCSB in Liga I de fotbal arunci are 80 la suta sanse sa castige un nou titlu de campioana. ''E un meci important pentru noi, iar daca vom…

- Dupa ce timp de 4 ani au dat-o pe FCSB favorita clara la caștigarea campionatului, acum casele de pariuri merg clar pe mana celor de la CFR Cluj. „Sa caștigam campionatul? Cum sa spun asta! Ce, sunt nebun? Atata sunt de resemnat... Am stat 15 ani in fotbal si mi-am dat seama ca nu pot sa fac fotbal.…