Stiri pe aceeasi tema

- Roger Federer (37 de ani, 3 ATP) a comentat ieșirea nervoasa a lui Nick Kyrgios (24 de ani, 36 ATP) de ieri, la ATP Roma, cand australianul a izbit cu racheta de teren, a aruncat scaunul și a inceput sa injure (Detalii AICI). Oficialii ATP au informat ca tenismanul de 24 de ani va primi o amenda de…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuie sa actioneze cu multa responsabilitate si cu mult curaj in ceea ce priveste remanierea Guvernului, a declarat la RFI liderul PMP, Eugen Tomac. Acesta sustine ca nu este vorba doar despre o simpla remaniere, ci despre ”o criza politica generata de PSD”.Citește…

- "BRAVO, AI STIL!". O noua ediție „Bravo, ai stil”, difuzata sambata, la Kanal D, vine cu noi provocari pentru concurente. De aceasta data, fetele vor trebui sa-si pregateasca tinutele pentru petrecerea de 1 mai.

- CFR Cluj și FCSB se infrunta la aceasta ora in derby-ul campionatului. Daca prima repriza a fost una anosta, fara nerv, partea secunda a fost animata mai mult de Dan Petrescu. CFR Cluj - FCSB e liveTEXT AICI Tehnicianul campioanei a avut o criza de nervi pe banca de rezerve in minutul 54. Motivul izbucnirii…

- Dupa Astra - Viitorul 1-4, Ioan Niculae, patronul Astrei, a fost extrem de nervos și a anunțat ca va intra și el in greva, fiind nemulțumit de atitudinea jucatorilor lui Costel Enache. "Intru si eu in greva. Nu mai vin. Ii las sa faca ce cred ei de cuviinta, pentru ca in afara de a cere, mai trebuie…

- Adrian Teleșpan a facut o noua criza de nervi la Asia Express, cand el și Ana Morodan au trebuit sa faca din nou autostopul, dupa ce au fost provocați sa mulga o bivolița și sa vanda lapte.

- Norocul nu a fost deloc de partea Anei Morodan și a lui Teleșpan dupa revenirea la ”Asia Express”. Chiar daca au caștigat imunitatea și au beneficiat de niște bani, ei și-au ieșit din minți din cauza camerei de hotel.

- Misiune extrem de dificila pentru vedetele din Asia Express. Cu ajutorul unor poze, concurenții trebuie sa identifice trei localnici. ”Nu mai pot de nervi. M-a luat și foamea”, a spus Șerban Copoț.