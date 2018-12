FCSB - CFR Cluj LIVE VIDEO STREAMING in timp real: 0-1

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima partida a anului 2018 din Liga 1 Betano a inceput in urma cu scurt timp. CFR Cluj și FCSB se dueleaza in teren. CFR Cluj are un avans de trei puncte in acest moment. In ultimele cinci jocuri, FCSB si CFR Cluj au terminat la acelasi scor, 1-1. CFR Cluj a avut lovitura de incepere.FCSB:…

- STEAUA (FCSB) - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018. Ultima etapa din acest ne aduce confruntarea dintre principalele favorite la titlu. FCSB va incerca sa o egaleze la puncte pe CFR Cluj, insa niciuna dintre cele doua n-a reusit sa se impuna in ultimele sase meciuri directe. STEAUA (FCSB)…

- Formatia CFR Cluj a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Viitorul, in ultimul meci al etapei a XX-a a Ligii I, relateaza News.ro.In minutul 33, George Tucudean a marcat singurul gol, cu un sut din apropiere dupa o pasa a lui Omrani. FC Viitorul: Cojocaru - Boboc…

- SEPSI - CFR CLUJ LIVE VIDEO ONLINE STREAMING: Se decide liderul Ligii 1. CFR Cluj are sansa de a reveni in fruntea Ligii 1 la o singura zi dupa ce a fost detronata de FCSB. Pentru asta, clujenii trebuie insa sa o invinga pe Sepsi, la Sfantu Gheorghe. CFR are 23 de puncte dupa 12 etape, in…

- Formatia CFR Cluj a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Astra Giurgiu, intr-un meci din etapa a XI-a a Ligii I. Golurile invingatorilor au fost marcate de Tucudean '45+1 si Moutinho '55. Pentru Astra a inscris Zoua, in minutul 89. Llullaku a trimis mingea…

- Formatia CFR Cluj a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, luni, pe teren propriu, in compania echipei CS Universitatea Craiova, in etapa a X-a a Ligii I.Mitrita a ratat un penalti pentru craioveni in minutul 85.In minutul 85, Mitrita a trimis peste poarta sutul din lovitura de…

- CFR Cluj și CS U Craiova se infrunta, de la ora 21:00, in capul de afiș al rundei a 10-a-a din Liga 1. Partida va fi liveTEXT&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. live de la 21:00 » CFR Cluj - CS U Craiova Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabile: CFR Cluj:…