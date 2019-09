Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj va incasa din partea forului continental un bonus in valoare de 575.000 de euro. De asemenea, pentru calificarea in grupele Europa League, campioana Romaniei a incasat deja 5,2 milioane de euro, iar alte 2,3 milioane de euro vor intra in conturi pana la finalul lunii septembrie. CFR…

- Manchester City a pierdut in deplasarea de la Norwich, scor 2-3, și ramane la cinci puncte in spatele rivalei la titlu Liverpool. Gazdele au deschis scorul in minutul 18, prin lovitura de cap a lui Kenny McLean. Cuplul care a impresionat in startul sezonului a produs din nou. Finlandezul Pukki a oferit…

- CFR Cluj intalnește FC Voluntari in cadrul etapei a noua din Liga 1, iar Alin Minteuan, antrenorul secund al campioanei, a vorbit despre revenirea atacantului George Țucudean (28 de ani), in cadrul conferinței de presa premergatoare meciului cu FC Voluntari. CFR Cluj - FC Voluntari se joaca vineri,…

- Politehnica Iasi are posibilitatea de a petrece inca o data macar o noapte pe primul loc al clasamentului esalonului de elita al fotbalului intern. Pentru aceasta, formatia pregatita de Mihai Teja, aflata la egalitate de puncte cu liderul, CFR Cluj, care joaca maine, nu trebuie sa piarda azi in fata…

- Sebastian Moga (47 de ani), antrenorul secund al lui Dinamo, a trasat concluziile dupa eșecul inregistrat de echipa sa pe terenul campioanei CFR Cluj, 0-1, oferind și detalii despre viitorul sau la echipa. „Nu e un coșmar ce se intampla, e imbucurator ca am aratat un fotbal mai bun. Echipa are potențial…

- La debutul in competitie, campioana Armeniei, Ararat-Armenia a reusit o victorie, 2-1 cu suedezii de la AIK Stockholm, care au jucat cu un om mai putin din minutul 13. O cunostinta recenta a celor de la CFR, Dudelange, nu a putut invinge pe maltezii de la Valletta, desi campioana Luxemburgului…

- Dan Petrescu, antrenorul lui CFR Cluj, a vorbit, imediat dupa infrangerea din Supercupa cu Viitorul, scor 0-1, despre Ianis Hagi, 20 de ani, jucator curtat de rușii de la Spartak Moscova, echipa dintr-un campionat pe care „Bursucul il cunoaște bine. „Eu i-am recomandat, daca Spartak il vrea si ii ofera…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) s-a calificat in optimile de finala la Wimbledon, dar are un gand indreptat și catre Gheorghe Hagi. FC Viitorul joaca astazi meciul din Supercupa Romaniei, contra celor de la CFR Cluj. Partida se va disputa de la ora 20:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Simona Halep…