- CFR Cluj si Lazio se infrunta in primul meci din faza grupelor Europa League. Desfasurarea partidei: CFR Cluj - Lazio, 0-0 min. 2: Camora paseaza bine pentru Paun. Mijlocasul campioanei face o preluare lunga, iar defensiva italienilor respinde in afara terenului. min. 1: Cestor il izbeste pe Milinkovic-Savic.…

- CFR Cluj a reușit sa se impuna, miercuri, in fața echipei Maccabi Tel Aviv, cu scorul de 1-0, in prima manșa a turului 2 preliminar al Ligii Campionilor, potrivit Mediafax.Billel Omrani a marcat cu capul, in minutul 22, pentru CFR Cluj, dintr-o pasa a lui Ciprian Ioan Deac. Citește…

- CFR CLUJ - MACCABI TEL AVIV, meci programat, miercuri, de la ora 21:00, in prima mansa a turului doi preliminar al Champions League, va fi arbitrat de spaniolul Jose Maria Sanchez. Acesta va fi ajutat de asistentii Raul Cabanero si Jose Gallego Garcia. Rezerva va fi Santiago Jaime Latre. Digi Sport…

- ASTANA - CFR CLUJ ONLINE STREAMING DIGI SPORT live video. CFR Cluj incepe aventura europeana pe terenul campioanei din Kazahstan, FC Astana, echipa care a ajuns de fiecare data in ultimele patru sezoane in grupele Europa League sau Champions League, exact obiectivul pe care si l-au propus ardelenii. …

- Deținatoarea Cupei Romaniei, FC Viitorul, și-a adjudecat și Supercupa, dupa ce s-a impus la limita, scor 1-0, in fața campioanei CFR Cluj. Unicul gol al meciului disputat in aceasta seara pe stadionul „Ilie Oana“ din Ploiești (7218 spectatori) a fost marcat de Andrei Artean, in minutul 86. CFR Cluj:…

- CFR CLUJ - VIITORUL // Supercupa Romaniei dintre CFR Cluj și Viitorul și-a consumat cea mai controversata faza in minutul 50. La cinci minute dupa ce echipele au revenit de la vestiare, Viitorul a beneficiat de un corner. Mihai Bordeianu, aflat la respingere, a avut o intervenție precipitata, reușind…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, disputa azi un nou amical in stagiul din Austria. Echipa lui Dan Petrescu se dueleaza cu Sparta Praga, locul 3 in sezonul trecut in Cehia. Partida a inceput la ora 17:30 și este liveSCORE pe GSP.ro. LIVE » CFR Cluj - Sparta Praga 0-0 CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius,…