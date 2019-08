Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Planic (27 de ani), fundașul FCSB-ului, a vorbit despre situația nu tocmai roz din cadrul clubului patronat de catre Gigi Becali și este de parere ca presiunea nu ar trebui sa fie o problema pentru jucatorii vicecampioanei. FCSB - Guimaraes se joaca joi, de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe…

- In ultimii 5 ani, Gigi Becali a cheltuit mai mult pe achiziții decat adversara de joi, dar portughezii au vandut mai bine și in prezent au o cota de piața cu o treime peste cea a vicecampioanei Romaniei. FCSB - Guimaraes se joaca joi, de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro. Returul se joaca pe…

- Antrenorul interimar al FCSB, Vergil Andronache, a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca partida cu Politehnica Iasi, nu va constitui o revansa pentru tehnicianului formatiei din Copou, Mihai Teja, care a fost demis de Gigi Becali la finalul sezonului trecut. Andronache a mentionat…

- Helmuth Duckadam, presedintele de imagine de la FCSB, a vorbit la Fotbal Club despre calificarea echipei in playoff-ul Europa League, dar si despre jucatorii care s-au remarcat in ochii legendarului portar.Duckadam a fost multumit de atitudinea jucatorilor lui Vergil Andronache si a tinut…

- FCSB este in fata unui meci extrem de important. Scorul de 0-0 din tur, in fata celor de la Mlada Boleslav, pune presiune pe jucatorii vicecampioanei. Obiectivul e clar, calificarea in grupele Europa League, care ar aduce un bonus financiar consistent, potrivit Mediafax.Citește și: Alexandru…

- Gigi Becali cauta in continuare antrenor, dupa ce Bogdan Andone și-a dat demisia. Dupa ce variante precum Mangia, Conceicao sau Zenga au picat din diferite motive, finanțatorul FCSB nu exclude și varianta ca actualul antrenor, Vergil Andronache, sa ramana pe banca

- FCSB continua parcursul in cupele europene fara antrenor principal. Pe banca tehnica a "roș-albaștrilor" va ramane interimarul Vergil Andronache, dupa ce patronul Gigi Becali nu s-a ințeles cu portughezul Antonio Conceicao, relateaza mediafax.Joi, 8 august, de la ora 21:30, pe stadionul din…

- FCSB a anunțat azi pe contul de Facebook desparțirea de antrenorul Bogdan Andone. La finalul meciului cu Alashkert, 2-3 in manșa a doua din turul II al preliminariilor Europa League, antrenorul a anunțat ca-și da demisia, fiind nemulțumit de implicarea patronului Gigi Becali la echipa. Azi, clubul roș-albastru…