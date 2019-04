Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a fost eliminata din Cupa Romaniei dupa o „dubla" cu Astra 2-2 (1-3 in tur). Dan Petrescu a rabufnit la final. Acuza „alianțele" din play-off și arbitrajul. „Am fost net superiori in aceasta semifinala. De cinci ori au ajuns la poarta, cinci goluri au dat. Cand suntem pragmatici caștigam, cand…

- FCSB (STEAUA) - CSU CRAIOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2019. Unul dintre cele mai importante meciuri din actuala stagiune se joaca duminica, pe Arena Nationala. De la ora 20:30, in direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 3 Look TV si LIVE text pe RomaniaTV.net, FCSB si Universitatea Craiova se vor…

- Atat au așteptat, victoria FCSB, și se bat toți, jurnaliști și adversari, concurenți, samsari de jucatori, sa puna mana pe metafora cea mai taioasa pentru a da cu ea in Steaua. De ce? Pentru ca Astra a jucat fix ce a jucat cu CSU, meciul din play-off, și a pațit fix ce a pațit cu CSU. Dar doar asta…

- Filosoful Mihai Sora ii recomanda lui Liviu Dragnea un „corset“ special pentru durerile de spate din cauza carora liderul PSD va „rata“ cel mai probabil audierea de luni de la instanta suprema.

- Ilie Dumitrescu a analizat-o pe FCSB și a dezvaluit care este marea problema a formației lui Mihai Teja. Intervențiile lui Gigi Becali nu fac decat sa distruga tot ceea ce s-ar construi. „Marea problema la FCSB fosta Steaua este ca nu este cristalizat un prim 11. Jucatorii aștia mai joaca mai joaca…

- Denis Draguș e departe de fotbalistul care impresiona la inceputul sezonului 2018-2019, cand a devenit și o prezența constanta in echipa naționala. Fotbalistul se ține scai de probleme. Dupa ce la meciul cu Astra a fost catastrofal, azi, la meciul cu Poli Iași, a fost eliminat dupa ce a primit doua…

- Astra s-a impus in fața celor de la Viitorul, scor 3-0. Gica Hagi acuza arbitrajul lui Istvan Kovacs și eliminarea olandezului Kuipers. „Diferența de pe tabela a venit in urma unor fapte. Cat am fost 11 la 11, am jucat bine, Astra a avut un singur șut. Au și marcat din el. Dupa aceea totul a venit…

- Ioan Niculae, finanțatorul Astrei, a fost prezent pe stadion la victoria echipei sale in fața Viitorului, 3-0, iar la final a avut un derapaj la adresa echipei antrenate de Gica Hegi. „A fost raspunsul nostru la partida din turul campinatului, daca va amintiti, care cred ca ar trebui sa ia cu brio locul…