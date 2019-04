Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu s-a calificat in finala Cupei Romaniei dupa ce a eliminat-o pe campioana Romaniei, CFR Cluj, scor 5-3 la general potrivit mediafax Pe teren propriu, gruparea lui Costel Enache nu a stralucit, lucru confirmat și de atacantul Denis Alibec, cel care a marcat al doilea gol al Astrei…

- Astra s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a eliminat-o pe CFR Cluj, scor 3-1 in tur și 2-2 la retur. Denis Alibec insa a oferit un moment surprinzator la finalul partidei. Atacantul giurgiuvenilor a fost intrebat despre cealalta semifinala dintre Viitorul și CSU Craiova, moment in care Alibec…

- Jucatorii lui CFR Cluj au cerut lovitura de pedeapsa in minutul 79 al returului semifinalelor Cupei Romaniei cu Astra, la scorul de 2-2. Erico a atacat cu talpa o minge venita spre Omrani, moment in care atacantul ardelenilor a incercat sa șuteze, dar a fost accidentat. Deși elevii lui Dan Petrescu…

- Ovidiu Hoban (36 de ani) a fost aproape de o accidentare stupida in momentul ieșirii la incalzire inaintea returului semifinalei Cupei Romaniei dintre Astra și CFR Cluj. Mijlocașul ardelenilor a ieșit la incalzire, dar s-a impiedicat de panoul pe care aparea scris Cupa Romaniei Faza poate fi urmarita…

- Dan Petrescu a pierdut primul meci acasa pe banca celor de la CFR Cluj, scor 1-3 cu Astra, in manșa tur a semifinalelor Cupei Romaniei. La final, tehnicianul „feroviarilor" s-a eschivat cand a fost intrebat despre starea lui George Țucudean. Context: George Țucudean, 27 de ani, a suferit o operație…

- Mijlocașul Astrei, Filip Mrzljak, 25 de ani, spune ca nu-l sperie revenirea lui Dan Petrescu și anunța ca echipa sa are de gand sa invinga trupa ardeleana și in play-off, și in semifinalele Cupei Romaniei. - Filip, urmeaza doua partide cu CFR, unul in play-off, altul in semifinalele Cupei Romaniei.…

- Denis Alibec (28 de ani) n-a jucat in ultima partida a Astrei din „sferturile" Cupei Romaniei, cand giurgiuvenii s-au calificat mai departe in detrimentul Dunarii Calarași, scor 2-1. Atacantul a suferit o accidentare și s-a recuperat la bazinul de inot alaturi de Horațiu Dumitrescu, fostul triplusaltist…

- Denis Alibec, 28 de ani, a fost one-man-show in meciul Astra - Viitorul, in care giurgiuvenii conduc cu 3-0. Fostul atacant al FCSB-ului a avut o evoluție extrem de consistenta, reușind sa inscrie de doua ori. Alibec a jucat la fel ca in vremurile bune și a fost coautor la primul gol al Astrei, reușit…