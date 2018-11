Stiri pe aceeasi tema

- Victoria pe care FCSB a obținut-o cu 3-1 in deplasare la Tg. Mureș cu FC Hermannstadt, coroborata cu remmiza alba de pe teren propriu a campioanei CFR Cluj cu Universitatea Craiova dar și a infrangerii la limita sufferite de Astra Giurgiu la Ovidiu cu Viitorul, scor 1-0, a facut ca echipa lui Nicolae…

- In etapa a zecea a Ligii I Betano, Viitorul lui Hagi o asteapta acasa pe Astra Giurgiu. Astazi (n.red. - 30 septembrie), de la ora 18:00, la Ovidiu, constantenii stiu ce au de facut. La conferinta de presa sustinuta inaintea partidei, "Regele" a transmis un mesaj clar echipei sale.

- Toata suflarea fotbalului romanesc aștepta cu interes revenirea lui Dorinel Munteanu pe scena Ligii I, dupa trei ani și jumatate de absența. Sosirea „Neamțului” la „vulturii” din Chiajna a fost, fara doar și poate, o surpriza și a dat naștere la multe așteptari. Primul pas facut de tehnician la carma…

- Viitorul a menajat multi fotbalisti pentru meciul din Cupa Romaniei cu Chiajna. Dupa partida, Gica Hagi a marturisit ca a luat aceasta decizie pentru ca titularii sa fie in forma la partida din campionat cu Astra Giurgiu.

- Daca elevii lui Bratu au salariile blocate pana cand echipa nu va ajunge pe loc de play-off - intre Dinamo și Viitorul, locul 6, fiind acum 3 puncte - ieșenii vor avea și prime pentru victorie. In mod normal, moldovenii joaca pe 200 de euro remiza, 600 de euro victoria de fotbalist, insa avand in vedere…

- Gica Hagi, antrenorul celor de la Viitorul, a vorbit despre victoria cu Hermannstadt, 1-0, și a laudat jocul echipei sale, dar și pe cel al elevilor lui Alexandru Pelici. "Ținand cont ca am avut jucatori plecați la loturi, a fost greu sa strangem randurile, sa-i motivez pe jucatori și sa-i conectez…

- Meciuri decisive! Naționala Under 21 a Romaniei lupta pentru calificarea la Euro 2019. Mirel Radoi a condus marți, 4 septembrie, un nou antrenament al reprezentativei Under 21 a Romaniei. Ședința de pregatire a durat aproximativ 90 de minute. Tricolorii vor intalni Portugalia vineri, 7 septembrie, de…

- FCSB s-a impus la Ovidiu cu 1-4, iar Dennis Man a marcat golul de 2-0 in minutul 52 al partidei. Mijlocasul ros-albastru a declarat la finalul partidei ca echipa lui Dica, desi era in avantaj pe final de meci, a suferit in ultimele minute. In 10 oameni inca din minutul 5,...