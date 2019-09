Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul FCSB, Bogdan Arges Vintila, a explicat intr-o conferinta de presa ca echipa sa are nevoie de un restart si ca spera ca acesta se va intampla la meciul cu Viitorul, de duminica.

- Bogdan Argeș Vintila, 47 de ani, a prefațat partida cu Viitorul de maine seara, subliniind importanța celor trei puncte in confruntarea cu echipa lui Gheorghe Hagi. FCSB - Viitorul e duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. „Vreau…

- Bogdan Vintila a fost prezentat, ieri, ca antrenor oficial al echipei FCSB, finantatorul Gigi Becali subliniind ca acesta va face si echipa, dar si schimbarile. „Are scoala lui Hagi si stiti de cat timp caut asta. Gica Hagi mi-a spus ca le face doua antrenamente pe zi, de nu mai au chef de nimic. Asta…

- FCSB va juca impotriva lui Mlada Boleslav, joi, in turul III din Europa League. Mlada Boleslav s-a intors de-abia vineri seara in Cehia, dupa ce avionul a avut o defecțiune la sistemul de navigație. Și nu a mai jucat cu Teplice duminica, in competiția interna. FCSB - Mlada Boleslav se joaca joi, de…

- FC Viitorul a disputat in aceasta seara mansa secunda din turul doi preliminar al Europa League, intalnind la Ovidiu echipa belgiana KAA Gent.Invinsa in tur cu 6 3, formatia constanteana a incercat sa intoarca acest scor si sa obtina calificarea, insa nu a reusit, realizand doar o victorie de palmares,…

- Victorie cu gust amar pentru Viitorul. Echipa lui Gica Hagi s-a impus in partida retur din turul 2 preliminar al Europa League, scor 2-1, in fața lui Gent, dar din cauza eșecului suferit pe terenul belgienilor in meciul tur, scor 3-6, caștigatoarea Cupei Romaniei a fost eliminata din Europa League,…

- La trei zile de la meciul sustinut in Belgia, cu Gent, si pierdut cu 3 6, in mansa intai a turului doi preliminar din Europa League, FC Viitorul joaca in campionat. Jucatorii lui Gica Hagi sustin partida din etapa a treia a Ligii 1, acasa cu FC Hermannstadt, duminica, 28 iulie, de la ora 21.00. Dupa…

- ASTANA-CFR CLUJ LIVE VIDEO LIGA CAMPIONILOR DIGI SPORT. Astana are patru participari consecutive in grupele cupelor europene, una in Champions League si trei in Europa League. Avantajul mare al adversarilor campioanei Romaniei este ca Astana nu va mai juca un meci de campionat intre cele doua duble…