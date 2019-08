Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul aiudean Bogdan Andone a anunțat, dupa calificarea chinuita in turul al treilea preliminar al Europa League, ca iși da demisia de la FCSB. Bogdan Andone (44 de ani) a facut anunțul la conferința de presa de dupa jocul cu Alashkert, pierdut cu 2-3 de “roș-albaștrii”, la Giurgiu. Instalat in…

- FCSB a pierdut cu Alashkert, 2-3, dar s-a calificat in turul III al preliminariilor Europa League, scor 5-3 la general. Dupa infrangerea cu armenii, Gigi Becali a decis sa-l transfere pe fundașul Valentin Crețu, 30 de ani, de la Gaz Metan. Ramas fara antrenorul Bogdan Andone, care și-a dat demisia, Becali…

- FCSB a caștigat fara emoții meciul cu Milsami Orhei, 2-0, in turul I al preliminariilor Europa League. Returul, Milsami Orhei - FCSB, va avea loc pe 18 iulie, de la ora 20. Meciul va fi liveTEX pe GSP.RO și in direct pe ProTV. La debutul in acest sezon și la primul meci cu Bogdan Andone pe banca,…

- FCSB și Milsami Orhei se infrunta acum in primul meci din turul I preliminar al Europa League. Fanii steliști sunt și mai divizați dupa decizia Tribunalului privind palmaresul formației. Context: Tribunalul a decis ca Armata deține palmaresul Stelei din 1947 pana in 2003. FCSB are in palmares doar trofeele…