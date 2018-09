FCC ICIM, debut cu dreptul în noul sezon competițional Aradencele au debutat furtunos, aratandu-și forța ofensiva, dar și superioritatea la capitolul recuperari (46-28 la general), desprinzandu-se la 33-17 (min. 13). Pauza mare le gasește aproape pe cele doua combatante (38-34), insa la reluare aproape șapte minute Brașovul nu gasește drumul spre coș: 49-34. Finalurile de sfert nu au fost gestionate prea bine de elevele lui Medved, urmand un „run” de zece puncte al oaspetelor, de la 52-36 la 52-46 inaintea ultimului sfert.

FCC ICIM are o noua perioada fasta (12 puncte consecutive), tabela aratand 64-48 (min. 35) și 70-53 (min. 38), insa ultimul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua grupari au alternat la conducere, dar spre final se parea ca aradencele au luat un avans decisiv (28-25; min. 56). Banațencele nu s-au lasat intimidate, au egalat la 28, iar pe final au avut ultimul atac (oprit neinspirat de propriul antrenor, printr-un time-out), fara insa sa reușeasca…

- Crișul Chișineu Criș a contat pe: Iuga, Damian 8 goluri, Petrușe, Klimek 11, Puț, Corha, Morariu 2, Salata, Haidu 4, Snakovszki 6, R. Boldor 5, Tudose 1, Roman și Lucușa 2. In celelalte doua jocuri din Seria D a Diviziei A s-au consemnat rezultatele CSU Reșița vs. CSU Oradea 21-20 (12-9) și…

- In grupa valorica A vor evolua șase echipe: Sepsi Sfantu Gheorghe, CSM Targoviște, U Cluj-Napoca, Olimpia CSU Brașov, CSM Satu Mare și ICIM Arad. Grupa valorica B va cuprinde șapte formații: CS Universitar Oradea, Agronomia București, CSM Targu Mureș, CSM Alexandria, Phoenix Constanța…

- La sediul Federației Romane de Baschet a avut loc tragerea la sorți pentru noul sezon competițional. Liga Naționala se va imparți in 2 grupe de 6, respectiv 7 echipe. Noul sezon competițional va debuta cu Cupa Romaniei, in 26 și 29 septembrie. Formatul Ligii Naționale: Liga Naționala de Baschet Feminin…

- Reprezentativa de juniori under 16 va va participa la Campionatul European U16 masculin, Divizia B 2018, la Sarajevo (Bosnia Herțegovina), in perioada 9-18 august. Site-ul oficial al CSM Oradea informeaza ca Vlad Marinau (15 ani) este „primul sportiv din cadrul proiectului comun dezvoltat…

- La nivel national continua sa existe sase mari centre regionale in care pretul mediu solicitat pentru un metru patrat de apartament ajunge la peste 1.000 de euro pe metru patrat util, potrivit celui mai recent raport de piata realizat de Imobiliare.ro. Citeste si Milioane de romani risca amenzi,…

- Dupa un forfait cu CSM Targoviste, FCC ICIM Arad a cedat cu scorul de 11-20 cu Phoenix Constanta si cealalta intalnire din Grupa C, incheind intrecerea pe locul 10 in ierarhia finala. Lotul aradean le-a avut in componenta pe: Diana Spinean, Laura Gheorghe, Adela Mercea si Bianca Dragus-Urban.…

- Echipa tricolora va ramane in cantonament de pregatire la Oradea pana in data de 30 iulie, in aceasta perioada avand programate și cateva meciuri amicale, cu Austria (19-20 iulie) și Israel (24 și 26 iulie) iar pentru data de 1 august este bifat in program un ultim meci de verificare in Austria,…