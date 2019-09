FC Viitorul va disputa o partida amicala

Avand in vedere ca Liga 1 se va relua pe 13 septembrie, pentru a face loc actiunilor loturilor reprezentative, FC Viitorul va disputa in aceasta perioada un meci de verificare.Sambata, 7 septembrie, de la ora 12.00, echipa constanteana va intalni, la Calarasi, Chindia Targoviste, nou promovata in Liga 1. Cele doua formatii s au intalnit deja in acest sezon, in etapa a doua a campionatului, cand FC Viitorul s a impus, in deplasare, cu 1 0. Pentru aceasta partida amicala, FC Viitorul nu va putea m ...