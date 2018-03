Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Liga 1 a intrat intr o mini vacanta pentru a face loc actiunilor echipelor nationale, FC Viitorul va disputa, la finalul acestei saptamani, o partida de verificare.Campionii Romaniei vor intalni vineri, 23 martie, de la ora 17.00, pe teren propriu, formatia Juventus Bucuresti. FC Viitorul se…

- Tehnicianul echipei FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat dupa remiza cu CSU Craiova, scor 0-0, ca este incredibil ca nu s-a marcat, meciul avand ritm si intensitate. "A fost un meci echilibrat, un meci bun. E incredibil ca nu s-a marcat intre noi si Craiova, dar meciul a avut ritm si o intensitate…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, va juca, in aceasta seara, de la ora 20.45, la Ovidiu, impotriva celor de la CS Universitatea Craiova, intr-o partida din etapa a doua a play-off-ului Ligii l de fotbal. Duelul va fi transmis in direct pe Digi Sport 1 si Look TV. Gazdele antrenate de Gheorghe Hagi au…

- FC Viitorul aduce la cunostinta mai multe informatii importante sustinatorilor si spectatorilor care doresc sa isi achizitioneze un document de acces in stadionul central din Complexul Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagi" situat la Ovidiu, pentru a viziona meciuI FC Viitorul CSU Craiova, din etapa a…

- Cristi Ene: E o onoare pentru mine sa joc pentru “U” Atacantul “Șepcilor roșii” a vorbit despre atmosfera de la echipa clujeana și despre obiectivele sale in returul campionatului. Jucatorul transferat în aceasta iarna la Universitatea s-a declarat încântat de ce a gasit la echipa…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, a reusit sa acceada in play-off-ul Ligii l pentru al treilea an la rand, gratie victoriei de sambata, scor 1-0 (1-0), in deplasare, cu CSM Poli Iasi, in ultima etapa a sezonului regulat. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de Aurelian Chitu, in minutul 14. FC…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a obtinut in aceasta seara calificarea in turneul play off al Ligii 1.In meciul decisiv, jucat in deplasare cu Poli Iasi, echipa constanteana a reusit sa castige, cu scorul de 1 0 A. Chitu 14 Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a folosit formatia: Cojocaru Mladen,…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, intalneste pe FC Botosani, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” din Ovidiu, in cadrul etapei a XXV-a a Ligii l, penultima inaintea play-off-ului. Lupta in cinci pentru ultimele trei locuri de play-off…

- * Dinamo – FCSB 2-2 (1-0). Pesic ("20), Torje ("57) / Man ("84), Teixeira ("90^3). Uzata de meciul cu Lazio, FCSB a fost umilita de adversara ei, cu Torje in prin plan, treisferturi din meci. In ultimele minute, echipa lui Dica a reusit, fara sa straluceasca, doua goluri care complica ecuatia play-off-ului.…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul Constanta, a obtinut trei puncte extrem de importante, sambata, la Ploiesti, impotriva celor de la Juventus Bucuresti, scor 1-0 (0-0), intr-o partida din etapa a XXIV-a a Ligii l de fotbal, pastrand sanse mari de a termina sezonul regulat in zona play-off-ului.Partida…

- Viitorul a obținut prima victorie in 2018, 1-0 cu Juventus București, dupa un meci dificil pentru echipa campioana. Dupa meci, Gica Hagi a continuat criticile la adresa Fiorentinei și a lui Pantaleo Corvnio pentru modul in care l-a tratat pe Ianis Hagi, marcatorul golului de azi. "Susține-l pe acel…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine sambata partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte. Partida…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca partida de sambata cu Juventus Bucuresti va fi una dificila, adversara avand jucatori cu experienta, care dau echilibru formatiei, dar si un antrenor nou. El spune ca punctele sunt foarte importante pentru formatia sa in dorinta de a patrunde…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine maine partida din etapa a 24 a a Ligii 1, intalnind in deplasare, de la ora 18.00, Juventus Bucuresti.In clasament, FC Viitorul ocupa locul sase, cu 35 de puncte, in vreme ce echipa din capitala e ultima in ierarhie pozitia a 14 a , cu zece puncte.Chiar daca…

- Gheorghe Hagi implinește 53 de ani. Cum iși serbeaza “Regele” ziua de naștere. Cel mai mare fotbalist roman e suparat de ziua lui. Fotbalul este in mare sarbatoare luni, 5 februarie: fostul fotbalist Gheorghe Hagi, patronul echipei Viitorul Constanța, implinește 53 de ani. Daca in alți ani “Regele”…

- Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul romanesc si se va concentra doar pe munca pe care o depune la FC Viitorul, a anuntat fostul international pe site-ul oficial al campioanei, duminica, la doua zile de la conferinta de presa in care a transmis ca vrea sa paraseasca Romania. „La ultima…

- Antrenorul si patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anuntat ca nu va mai vorbi despre situatia fotbalului romanesc pentru o perioada nedeterminata, fiind nemultumti de modul in care mass-media a...

- Dupa ce la conferința de presa de dupa meciul cu Viitorul - Astra, a criticat situația fotbalului din Romania și a anunțat ca se gandește sa plece, Gica Hagi a luat o decizie importanta. Managerul tehnic de la Viitorul a decis ca de acum inainte va vorbi la conferințele de presa doar despre echipa sa…

- Gica Hagi a facut un anunt cat se poate de trist, vineri seara, la finalul meciului Viitorul - Astra Giurgiu 1-1. "Regele" a tinut un discurs in care a deplans situatia fotbalului romanesc, apoi le-a dezvaluit jurnalistilor prezenti la conferinta de presa ca e gata sa plece din Romania. „Va…

- Hagi vrea sa plece din Romania. Inca o izbucnire specifica a ”Regelui” nervos. Managerul de la Viitorul a dat iarași cu basca de pamant, la finalul jocului cu Astra, scor 1-1. „Mi-e rușine ca m-am intors acasa! Primul meu gand este sa plec din țara. De ieri, primul gand care mi s-a pus este ca vreau…

- Viitorul - Astra este primul derby pentru play-off al etapei. Duelul campioanelor ultimilor doi ani are o miza imensa, iar Hagi și-a mobilizat trupa pentru victorie. VIITORUL - ASTRA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT. LIVE STREAMING TELEKOM SPORT. Partida dintre Viitorul si Astra este…

- Viitorul și Astra joaca primul meci oficial din 2018, de la ora 20:45, in etapa a 23-a din Liga 1. Partida va fi in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport, Look TV și liveTEXT pe GSP.ro. Ambele echipe au transferat cațiva jucatori importanți in aceasta iarna și spera sa prinda un loc pentru a juca…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, joaca primul meci oficial al anului, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, impotriva Astrei, intr-un duel programat in etapa a XXlll-a a Ligii l. FC Viitorul incepe anul de pe locul 6, cu 34 de…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi primul meci oficial din 2018, la club dandu se totodata startul unei noi strategii, in care se va pune accent si mai mare pe tineri Aflata pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, echipa constanteana intalneste diseara, in etapa a 23 a a Ligii 1, de…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca este dezamagit de faptul ca fiul sau, Ianis nu a jucat la Fioretina, iar in momentul in care a inteles ca nu se va intampla acest lucru, a facut tot posibilul pentru a-l aduce la echipa sa. El crede ca daca Ianis nu avea valoare, atunci nu ar…

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, doreste ca viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani. De asemenea, el considera ca trebuie finantate cluburile de copii si juniori, iar echipele…

- Managerul echipei de fotbal FC Viitorul, Gheorghe Hagi a postat pe contul sau de Facebook un mesaj de incurajare pentru Simona Halep dupa finala pierduta la Australian Open impotriva danezei Caroline Wozniacki. "Atat de aproape. Nu inceta sa crezi, titlul de Grand Slam va veni. Esti o mare luptatoare…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, a incheiat cantonamentul din Antalya cu o noua victorie, scor 2-0 (1-0), impotriva echipei de prima liga poloneza Jagiellonia (locul 4), gratie golurilor marcate de Alexandru Cicaldau (min. 6) si Ianis Hagi (min. 52). In cele doua saptamani petrecute in Turcia,…

- FC Viitorul a disputat, luni seara, a sasea partida de verificare din cadrul cantonamentului de la Belek Turcia . Campioana Romaniei a intalnit echipa rusa FK Rostov, meciul incheindu se la egalitate, scor 1 1 1 0 . A fost un nou joc bun al constantenilor in special in primele 45 de minute, cand au…

- FC Viitorul a disputat, astazi, o noua partida de verificare in cantonamentul de la Belek Turcia , impotriva formatiei Kapaz din Azerbaidjan.Partida s a incheiat la egalitate, scor 1 1 1 0 , dupa un meci in care constantenii au fost cei care au dictat ritmul jocului, dar au inscris o singura data.Viitorul…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, va disputa, astazi, alte doua partide de verificare in cadrul cantonamentului de la Belek (Antalya). Astfel, echipa pregatita de Gheorghe Hagi va intalni pe Kapaz (locul 8 din Azerbaidjan), de la ora 11, si pe FK Rostov (locul 10 din Rusia), de la ora 17. FC…

- Viitorul se pregateste in ritm accelerat in Antalya pentru a fi in forma maxima la ora primului meci oficial din acest an, cel cu Astra Giurgiu. Olandezul Lima Duarte a inceput pregatirea, alaturi de noii sai colegi. Din cantonamenul de la Belek, capitanul echipei, Bogdan Tiru, vorbeste, in exclusivitate…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a pierdut primul meci amical sustinut in cantonamentul de la Belek (Turcia), impotriva celor de la Galatasaray, scor 0-2 (0-0), intr-o partida in care ambii tehnicieni au rulat intreg lotul avut la dispozitie. Constantenii pregatiti de Gheorghe Hagi au fost responsabili…

- FC Viitorul l-a achizitionat pe mijlocasul Mailson Lima Duarte Lopes de la echipa olandeza de liga secunda FC Dordrecht. Clubul olandez a anuntat ca jucatorul a marcat in acest sezon cinci goluri in 16 meciuri, dupa ce sezonul trecut evoluase pentru Fortuna Sittard.Mailson Lima Duarte Lopes…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a ajuns cu bine in cantonamentul din Turcia si a inceput antrenamentele. Constantenii au lucrat in sala de forta, alaturi de preparatorul fizic Roberto Berruero, iar apoi au continuat pregatirea pe unul din terenurile din cadrul Complexului Sueno Deluxe Hotel, sub indrumarea…

- FC Viitorul a sustinut astazi primul amical din cantonamentul de la Belek. Campioana Romaniei a jucat cu Galatasary Istanbul, echipa in fata careia a pierdut cu 0 la 2. FC Viitorul a avut parte astazi de un meci dificil în cantonamentul din Antalya. Echipa lui Gheorghe Hagi a stat fața în…

- FC Viitorul a disputat astazi primul meci de verificare de la Belek, chiar impotriva celor de la Galatasaray. Fosta castigatoare a Cupei UEFA si a Supercupei Europei s a impus la final cu 2 0 0 0 . O partida in care cei doi tehnicieni, Gheorghe Hagi, respectiv Fatih Terim, care au contribuit din plin…

- Tanarul mijlocas Ianis Hagi a ajuns in cantonamentul FC Viitorul din Turcia si a demarat pregatirea alaturi de campioana Romaniei.Fiul managerului tehnic al formatiei constantene, Gica Hagi, are acceptul in acest sens al echipei italiene Fiorentina, de unde FC Viitorul trateaza sa il transfere."Regeleldquo;…

- FC Viitorul a ajuns in cantonamentul de la Belek, iar astazi elevii lui Gheorghe Hagi au efectuat primele antrenamente. Campioana Romaniei va disputa duminica primul meci amical, impotriva lui Galatasaray Istanbul. Partida va avea loc de la ora locala 17:00, 18.00 in Romania. Gheorghe Hagi a ajuns astazi…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a oficializat transferul atacantului Mihai Vodut, in varsta de 23 de ani, ce a evoluat ultima data pentru FC Voluntari. Acesta a semnat din postura de jucator liber de contract si va trebui sa il inlocuiasca pe George Tucudean, atacant ce a semnat, zilele trecute, cu…

- FC Viitorul a ajuns, marti, la un acord pentru transferul lui Ianis Hagi de la Fiorentina, la cinci zile dupa ce clubul condus de Gheorghe Hagi anunta ca a trimis o oferta de rascumparare a mijlocasului, pentru aceeasi suma pe care l-a vândut.

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca a ajuns la un acord cu gruparea italiana Fiorentina, pentru readucerea la Ovidiu a mijlocasului Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi. "FC Viitorul este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina", este singura precizare pe site-ul oficial…

- FC Viitorul a anuntat, marti, ca a ajuns la un acord cu gruparea italiana Fiorentina, pentru readucerea la Ovidiu a mijlocasului Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, transmite News.ro . “FC Viitorul este de acord cu suma de transfer si cu procentele solicitate de Fiorentina”, este singura precizare pe…

- Fostul international Adrian Iencsi a declarat, luni, ca mijlocasului Ianis Hagi, care este aproape de revenirea la Viitorul de la Fiorentina, i-ar prinde bine sa joace la o echipa precum Ajax Amsterdam, unde s-ar putea impune fara probleme. Fostul fundas considera ca transferul la Fiorentina a fost…

- Managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a revenit, duminica, din Italia, impreuna cu fiul sau, Ianis, si a anuntat ca acesta nu se va mai intoarce la Fiorentina."Aici ramane, nu mai pleaca. Tratativele sunt avansate, chiar foarte avansate. Sper sa il avem cu noi cand incepem campionatul in Liga…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, demareaza maine pregatirea pentru evolutiile oficiale din 2018.De dimineata, este programata vizita medicala, la Constanta, iar dupa amiaza, la baza Academiei Hagi, de la Ovidiu, va avea loc primul antrenament al anului.In perioada 12 26 ianuarie, FC Viitorul…

- Gheorghe Hagi a facut bilanțul anului 2017, in care a luat in premiera titlul de campion cu Viitorul, insa a vorbit și despre cel mai urat moment al anului. "Regele" spune ca cel mai urat moment al anului a fost cand a vazut ca FCSB a contestat la TAS titlul caștigat de Viitorul, incercand sa profite…