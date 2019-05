FC Viitorul U15 s-a calificat in "Etapa Semifinalelor"

Stiri pe aceeasi tema

- Vineri dimineata au continuat, la Timisoara, intrecerile Etapei Sferturilor Zona 1 a Ligii Elitelor U15 juniori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 . Dupa victoria din prima zi cu LPS Banatul Timisoara 3 1 , FC Viitorul U15 a bifat o noua victorie, 3 0 cu Viitorul Arad. Pentru echipa antrenata de Nicolae Rosca…

- Miercuri dupa amiaza au debutat, la Timisoara, intrecerile Etapei Sferturilor Zona 1 a Ligii Elitelor U15 juniori nascuti dupa 1 ianuarie 2004 . FC Viitorul U17 a debutat in competitie contra gazdelor de la LPS Banatul Timisoara, partida incheindu se cu succesul constantenilor, scor 3 1 0 1 . Potrivit…

- Echipa U19 a centrului de copii si juniori al Academiei Hagi a facut, miercuri, un pas urias spre semifinalele Ligii Elitelor U19. Potrivit FCViitorul.ro, echipa pregatita de Cristian Camui si Vasile Manaila s a impus cu 2 1 pe terenul lui Sporting Vaslui U19 in penultima etapa a campionatului , golurile…

- FC Viitorul U15 (jucatori nascuți dupa 1 ianuarie 2004) a caștigat Seria a 4-a a Ligii Elitelor U15 și va continua lupta pentru medaliile naționale. Cu noua victorii și un egal (golaveraj 68-3), formația antrenata de Nicolae Roșca și Ștefan Sandu a castigat la pas seria și a obținut calificarea in „Etapa…

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Steaua Bucuresti a ajuns in finala Cupei Romaniei la handbal masculin, dupa ce a invins Dinamo cu 26-25 in a doua semifinala. Trupa din Ghencea va juca duminica pentru trofeu, in compania echipei Poli Timisoara, incepand cu ora 17.30, transmite Mediafax.Partida de azi dintre Steaua si Dinamo…

- FC Viitorul Under 15, echipa antrenata de Nicolae Rosca si Stefan Sandu, a sustinut un meci de verificare in compania formatiei CS Navodari Under 17. Partida s a disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi si s a incheiat cu succesul clar al gazdelor, scor 14 0 3 0, 8 0 . S au jucat trei…

- FC Viitorul Under 15, echipa pregatita de Nicolae Rosca si Stefan Sandu, a sustinut un meci de verificare contra formatiei AS Kinder Constanta U 16.Partida s a disputat pe terenul sintetic din Complexul Academiei Hagi si s a incheiat cu succesul gazdelor, scor 7 1 3 0, 5 0 . S au jucat 3 reprize a cate…