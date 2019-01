Stiri pe aceeasi tema

- Viitorul lui Gheorghe Hagi a realizat inca un transfer in acest mercato, dupa ce i-a mai adus pe mijlocașii Andrei Tircoveanu, 21 de ani, și Eric de Oliveira, 33 de ani. A semnat fundașul stanga olandez Bas Kuipers, crescut de Ajax. Clubul a anunțat oficial ca fundașul stanga Bas Kuipers a semnat un…

- Mijlocasul Andrei Tarcoveanu a semnat, joi, un contract valabil pana in vara anului 2023 cu echipa de fotbal FC Viitorul, a anuntat clubul patronat de Gheorghe Hagi pe site-ul sau oficial. In varsta de 21 de...

- "Capitanul Viitorului, echipa creata si antrenata de catre Gheorghe Hagi, are ceva din sclipirea tatalui sau in ofensiva", a scris UEFA despre Ianis Hagi. "Capitanul Romaniei de la U21 este dornic sa-si demonstreze valoarea, fiind a doua oara imprumutat de Inter, stralucind constant in partidele din…

- Derby-ul ultimelor doua campioane ale Romaniei se va transa, deseara, de la ora 20, la Ovidiu, acolo unde echipa gazda, FC Viitorul, si CFR Cluj promit un spectacol de calitate, intr-o partida contand pentru etapa a XX-a a Ligii l de fotbal. Ambele formatii si-au depus candidatura la ocuparea unui loc…

- Conducerea clubului FC Viitorul a fost instiintata ca ultima partida din acest an, pe care constantenii o vor disputa in deplasare, cu FC Hermannstadt, in etapa a 21 a din Liga 1, sambata, 22 decembrie, nu va avea loc la Targu Mures, acolo unde formatia sibiana a disputat partidele din acest campionat,…

- Duelul dintre FCSB, locul 2 în Liga 1 și CFR Cluj, liderul la zi al campionatului, este programat sâmbata, 22 decembrie, cu începere de la ora 20.00 și va închide etapa a 21-a. Conform precizarilor LPF, meciul se va disputa pe Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii.…

- FCSB și Viitorul se dueleaza duminica, de la ora 20:00. Fotbaliști cumparați de la adversara de duminica o mențin pe FCSB in cursa pentru titlu. Un gol din trei ale steliștilor e marcat de Florinel Coman sau de Florin Tanase, care nici macar nu sunt titulari in permanența. Gica Hagi s-a enervat cand…

- Viitorul a pierdut pe teren propriu cu Sepsi, 2-3, dar fosta campioana nu l-a avut pe banca pe Gheorghe Hagi, suspendat dupa evenimentele de acum doua etape, cand s-a contrat cu Yuskel Yesilova, preparatorul fizic al Astrei Giurgiu. Catalin Anghel, secundul lui Hagi, a analizat infrangerea dura suferita…