FC Viitorul pune in vanzare abonamente pentru sezonul 2019-2020

Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul si a stabilit programul de pregatire din aceasta vara, in care va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara cat si in strainatate. Constantenii au programata vizita medicala la 13 iunie, iar pana la 17 iunie se vor pregati la Constanta. Intre 20 28 iunie, Viitorul isi va continua…

- FC Viitorul va evolua si in sezonul 2019 2020 in cupele europene, urmand a intra in preliminariile Europa League. Mai ramane de stabilit doar din ce tur, primul sau al doilea. In urma clasarii pe locul trei in Liga 1 in sezonul 2018 2019, FC Viitorul si a asigurat o noua participare europeana. Pe baza…

- CSU Craiova a pierdut pe teren propriu cu Viitorul, 1-2, și a ratat locul 3 in Liga 1, pe care l-a pierdut in detrimentul echipei lui Hagi. Oltenii tremura acum pentru prezența in Europa League, unde vor ajunge doar daca Viitorul caștiga finala Cupei cu Astra Giurgiu. Corneliu Papura, antrenorul interimar…

- Gica Hagi il inlocuiește pe Ianis cu Eric pentru campionatul urmator. Ca sa-l titularizeze pe brazilianul supertehnic, il condiționeaza sa mai slabeasca un pic, iar sud-americanul promite ca va trece „proba cantarului". Viitorul continua cursa pentru calificarea in Europa League și mai face planuri…

- FC Viitorul a realizat o noua performanta in fotbalul romanesc, atingand in premiera finala in Cupa Romaniei. In semifinala, echipa lui Gica Hagi a trecut de CSU Craiova, detinatoarea trofeului, cu o dubla victorie: 2 1 in deplasare, 2 0 la Ovidiu. "Regeleldquo; este fericit pentru evolutiile elevilor…

- ​Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, spune ca elevii sai trebuie sa uite partida din meciul tur, contând pentru semifinalele Cupei României, câstigata în deplasare de trupa constanteana cu 2-1 si ca trebuie sa abordeze returul de la scorul de 0-0. El si-ar dori ca în…

- Universitatea Craiova a sustinut ieri conferinta de presa premergatoare partidei cu FC Viitorul, din mansa a doua a semifinalei Cupei Romaniei, confruntare care va avea loc maine, de la ora 19.45, la Ovidiu – Constanta. Desi pleaca de la scorul ...

- La numai 16 ani, atleta constanteana Ioana Emilia Colibasanu are deja un palmares insemnat, in care se regasesc mai multe medalii de aur, argint si bronz la Campionatele Nationale ale nivelului juvenil, incepand de la categoria de varsta copii. Sportiva este pregatita de Carmen Botea, iar in competitii…